Cap de setmana poc fred i amb temps molt canviant

El gran protagonista de les últimes hores ha estat el vent de ponent, que en molts sectors de la costa i del prelitoral ha bufat amb ratxes fortes o molt fortes. Aquests són alguns dels cops més forts que s'han registrat (en km/h):

L'Hospitalet de l'Infant, 126

Pontons, 122

Anglès. 105

Mataró, 102

El Perelló, 102

Montserrat, 94

Les Borges Blanques, 92

Els Hostalets de Pierola, 90

Barcelona (Nova Icària), 87

Caldes de Montbui, 90

L'Espluga de Francolí, 85

Les Planes d'Hostoles, 83

Blanes, 82

Amb el pas de les hores el ponent anirà perdent força, però a última hora revifarà. Aquesta pròxima nit no bufarà tan fort com en la passada, però les ratxes tornaran a superar els 50 km/h en força indrets, altre cop vent d'entre ponent i garbí. Diumenge la ventada es tornarà a deixar sentir moderat de garbí a prop de mar, en aquest cas sobretot al migdia i sense ratxes fortes.

540x306 Cops de vent màxims previstos per dissabte al matí Cops de vent màxims previstos per dissabte al matí

Avui el sol predominarà, però al migdia l'ambient no serà més càlid que ahir. El sistema frontal d'ahir al vespre ens ha deixat momentàniament una massa d'aire una mica més fred que farà que pocs termòmetres marquin més de 15º al migdia. Demà, en canvi, serà el dia més suau de la setmana: el termòmetre pujarà dos o tres graus, i a prop de mar la temperatura s'acostarà als 20º al migdia. Diumenge l'ambient s'assemblarà més al d'avui.

540x306 Diferència enter la temperatura màxima prevista per avui i la de demà Diferència enter la temperatura màxima prevista per avui i la de demà

Aquest cap de setmana continuarà el rosari de sistemes frontals dels últims dies. Aquesta tarda arribarà el primer, que sobretot farà ploure i nevar al vessant sud del Pirineu, però que deixarà també algunes gotes en moltes altres comarques de cara al vespre.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

Demà el dia començarà amb sol, però a la tarda un altre front carregarà el cel de núvols en moltes comarques. En general no plourà, però al vespre i durant la nit en sectors del Pallars i de la Ribagorça hi tornarà a haver precipitacions destacables, amb una cota de neu que en general no baixarà dels 1.500 metres.

Diumenge arribarà un tercer front que provocarà xàfecs més abundants i més extensos. Molts sectors de Ponent, del Camp de Tarragona i de la Catalunya Central rebran aquest ruixats, que en alguns casos podrien arribar ja al migdia però que sobretot descarregaran a la tarda i al vespre. Puntualment, aquestes pluges aniran acompanyades de tempesta.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per diumenge Acumulacions de precipitació previstes per diumenge

La setmana que ve les temperatures seran bastant normals per l'època, una mica més baixes que les del cap de setmana. S'entreveu una primera pujada de temperatura més contundent entre divendres i dissabte, amb algunes màximes que podrien ja fregar els 25º, però encara hi ha incertesa sobre això. A partir de dilluns el temps seguirà sent molt canviant, amb més sistemes frontals que, poc o molt, aniran deixant pluja.