Cap de setmana més fresc a l’espera de la forta calor

Just farà una setmana que va iniciar-se oficialment l’estiu astronòmic i amb ell va arribar la calor, deixant enrere l’ambient primaverenc que havia predominat fins llavors. L’ascens dels termòmetres s‘ha notat al llarg de la setmana, així com la sensació de xafogor a la costa. Aquest dissabte però, hi haurà una petita pausa i els termòmetres, de manera generalitzada, baixaran un o dos graus. Ara bé, la tendència serà que tornin a pujar els dies vinents.

La temperatura al migdia es mantindrà entre els 27 i 32 graus a la majoria de poblacions catalanes, llevat de Ponent i a les Terres de l’Ebre on podrien arribar fins als 34 graus de manera puntual. Però si mirem més endavant, entre dimarts i dimecres, un pic de calor traurà el nas de valent amb unes màximes que podrien pujar fins als 38 graus a Ponent i interior de les Terres de l’Ebre i fins als 35, o puntualment per sobre, a la Catalunya Central i a molts racons del prelitoral.

651x366 Diferència de temperatura prevista entre aquest dissabte i el pròxim dimecres. Diferència de temperatura prevista entre aquest dissabte i el pròxim dimecres.

A la costa i al Pirineu tampoc se’n salvaran d’aquesta calorada de primera categoria, tot i que en aquests indrets els termòmetres quedaran una mica més curts, al voltant dels 30 i 32 graus, però la sensació de xafogor al litoral no ajudarà gens. En tot cas, durant la segona meitat de la setmana, la tendència serà que a poc a poc s’anirà normalitzant la temperatura. Així doncs, i per sort, la forta calorada tindrà una durada més aviat curta.

Pel que fa a l’estat del cel, aquest dissabte no haurem de patir per les tempestes després que reapareguessin amb força entre setmana. A partir de migdia i durant la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i al Prepirineu, on descarregaran alguns ruixats, sobretot al nord de la serralada, sent menys extensos i menys forts que dies passats.

651x366 Acumulació de pluja prevista per aquest dissabte. Acumulació de pluja prevista per aquest dissabte.

A la resta del territori, el dia serà tranquil, amb ambient assolellat durant el matí i amb un cel més variable a partir de migdia en llocs muntanyosos del prelitoral i Serralada Transversal a causa de la formació d’algunes nuvolades però que no deixaran pas pluja. Independentment, cap a punts del litoral podran formar-se alguns intervals de núvols baixos que no portaran més conseqüències.

Diumenge els núvols seran més freqüents en punts muntanyosos i àrees properes, amb alguns ruixats i algun xàfec al Pirineu, sobretot al nord de la serra, i també a les comarques interiors de Girona i Barcelona, així com cap als Ports. A més a més, durant el matí, podrien haver-hi novament alguns intervals de núvols baixos costaners. La setmana vinent, tampoc s’entreveuen grans canvis pel que fa al pronòstic. A part de la calor, seguirà predominant l’ambient assolellat amb ruixats al Pirineu i al Prepirineu que seran més freqüents i extensos entre dijous i divendres.