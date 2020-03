Cap de setmana amb una reaparició de l'hivern que no durarà gaire

La sensació d'hivern ha tornat en aquest inici del cap de setmana. Sigui per la baixada de la temperatura o per efecte del vent, l'ambient aquest matí és clarament més fred que el d'ahir a primera hora. Alguns termòmetres han baixat fins a valors que fa més d'un mes que no es veien. A Cervera la mínima ha baixat una dècima de grau sota zero, (-0,1 ºC); a la capital de la Segarra el termòmetre no marcava valors negatius des del 15 de gener. A Caldes de Montbui els -1 graus d'avui no es veien també des de llavors, i fins i tot al centre de Barcelona la mínima de 8 graus d'avui és la més de baixa des del 21 de gener. Entre les temperatures mínimes d'avui destaquen (en ºC):

La Tosa d'Alp, -12

Núria, -7

La Molina, -5

Les Planes d'Hostoles, -3

Artés, -3

Sant Hilari Sacalm, -2

Girona, -1

Manresa, 0

Vic, 1

Sabadell (Parc Agrari), 1

Lleida, 3

Tarragona, 6

Barcelona, 8

El fort vent ha fet que en moltes valls del Pirineu la temperatura no baixés sota zero de matinada. Aquesta nit encara hi ha hagut ratxes de vent de 129 km/h a Portbou, 125 al Santuari de Queralt, 111 a Espolla, 87 a Berga o 74 a Solsona. Ahir les ventades van arribar també fins als 98 km/h a l'aeroport de Reus o fins als 92 a Tortosa.

Tot i que el fort vent fa difícil avaluar els gruixos de neu que han caigut, alguns sensors de les estacions del Meteocat fan pensar que per sobre dels 2.000 metres hi ha hagut acumulacions superiors als 30 centímetres. La neu també ha aparegut fins a cotes baixes a la Cerdanya, a l'Alt Urgell i a la Vall d'Aran, però al fons de les valls els gruixos en general no han passat d'1 o 2 centímetres.

Primeres llums del dia des de Puigcerdà amb una fina capa de neu i encara amb fort vent pic.twitter.com/sINcD8w5Vx — Jordi Rubira(Llívia) (@Jordi_Rubira) March 7, 2020

Així sí. Un bon despertar. Fins i tot els meus dos fills petits han dormit fins ara😅 Uns bons 40cm de neu a 📍Canillo (1790m -4C) i continua nevant debilment. ❄️❄️❄️👏👏👏 pic.twitter.com/GL1k0J90tK — Ricard Riba Alcobé (@RicardRiba_and) March 7, 2020

Avui serà un dia amb molt de sol. Amb el pas de les hores les precipitacions també desapareixeran al vessant nord del Pirineu, on a la tarda fins i tot s'hi obriran clarianes. Aquest dissabte també serà una mica enterbolit a les Terres de l'Ebre i al País Valencià, però en general farà sol. Al migdia la temperatura pujarà una mica respecte a ahir, tot i que no de manera general: serà sobretot a Ponent, al sud i en algunes comarques de Girona on es notarà més el canvi. Demà el pas d'un front farà que el dia sigui més variable i mig ennuvolat, però no plourà ni nevarà.

El vent anirà a la baixa. Aquesta tarda la tramuntana i el mestral seguiran bufant amb cops de 50 o 60 km/h a les Terres de l'Ebre i a l'Alt Empordà, però en general les ventades aniran desapareixent. Demà no farà vent gairebé enlloc, però dilluns el mestral i la tramuntana rebrotaran amb cops de 70 o 80 km/h al Pirineu, a l'Ebre i a l'Empordà.

651x366 Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda

El fet que el vent afluixi afavorirà que la pròxima nit pugui ser encara més freda que aquesta en moltes comarques. La pròxima matinada les glaçades afectaran molts més sectors del Pirineu i Prepirineu, i podrien arribar també a alguns indrets de Ponent. Demà al matí la temperatura tocarà fons, però aquest fred d'hivern durarà més aviat poc. La setmana que ve la temperatura pujarà clarament, al voltant de dimecres el termòmetre ja superarà els 20 graus en molts indrets, i la sensació d'hivern s'esvairà.

A llarg termini no és gens descartable que el fred encara pugui tornar. Tot i que la setmana començarà amb poques opcions de pluja, és possible que a partir del cap de setmana que ve entrem en escenari de més inestabilitat que porti noves situacions de pluja i de neu. Caldrà seguir-ho.