Cap de setmana amb temps més insegur diumenge que dissabte

Avança l'estiu i les nits fan cada cop de més mal dormir. Aquesta matinada a Barcelona la temperatura no ha baixat dels 23,4 graus. La nit ha estat tropical fins i tot al Tibidabo, on no s'ha baixat dels 21 graus, i a Lleida la mínima s'ha quedat en 19,5. Aquesta tarda la temperatura serà una mica més baixa que ahir a Ponent i al Pirineu, però l'augment dels núvols de nit podria fer que la pròxima matinada sigui la de més mal dormir d'aquest estiu fins ara.

Els migdies del cap de setmana el termòmetre quedarà una mica més frenat que els últims dies, però només al Pirineu el canvi arribarà a ser destacable, amb màximes un o dos graus més baixes en general, una calor una mica més suportable.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

Aquest cap de setmana no es repetiran les fortes tempestes dels últims dos dies. Ahir els aiguats van arribar a deixar 60 l/ m2 a Viella, en el que segons el Meteocat va ser l'aiguat més intens dels 24 anys que fa que el Servei Meteorològic de Catalunya té una estació a la capital de la Vall d'Aran. Destaquen també els 39 l/ m2 de Guardiola de Berguedà o els 34 de Castellar de n'Hug. Les pedregades més fortes d'aquest dijous van afectar el nord del Berguedà.

Avui les tempestes de tarda seran molt més aïllades i puntuals i se centraran sobretot a l'extrem nord de la serralada pirinenca. En general aquest divendres serà de sol. L'augment dels núvols d'aquesta nit podria fer que demà el dia comenci amb intervals de núvols a la Costa Brava i en punts del Maresme que es desfaran aviat.

La temperatura del mar ha pujat moltíssim aquesta setmana de calor i calma. A Barcelona l'aigua ja està a gairebé 24 graus i mig, segons dades de l'observador Diego Lázaro. Com a mínim des del 2006 mai havia estat tan calenta en aquesta època de l'any.

Tant demà com diumenge hi haurà estones de cel mig ennuvolat al terç nord de Catalunya. A les tardes apareixeran alguns ruixats però no hi haurà les grans tempestes dels últims dos dies. Demà els ruixats puntuals afectaran sobretot el Ripollès o sectors al voltant del Cadí. Diumenge el temps serà insegur a tot el Pirineu i Prepirineu, també a la Catalunya Central i en moltes comarques de Girona. Els ruixats puntuals i intermitents podran afectar molts d'aquests indrets, sobretot a partir de mig matí. En general no aniran acompanyats de llamps i trons. Tot això no impedirà que en moltes comarques diumenge sigui un dia bàsicament de sol.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per diumenge Acumulacions de precipitació previstes per diumenge

La setmana que ve tindrem el pic de calor més important d'aquest estiu fins ara. Dimarts i sobretot dimecres seran els dies en què el termòmetre es dispararà com no ho ha fet encara aquest estiu. Màximes de més de 35 graus a l'interior i molts termòmetres ben a prop d'aquest llindar a la Catalunya Central i en comarques prelitorals. A la costa la sensació tèrmica podria arribar també als 35 graus a causa de la humitat.

A partir de dijous una entrada d'aire més fresc sembla que tallarà d'arrel aquesta calorada forta i la temperatura es normalitzarà clarament. El pic de calor no durarà. Aquest canvi de temps, a més a més, podria provocar una situació de tempestes que ja no només afecti el Pirineu sinó que pugui arribar a força més comarques. Caldrà seguir-ho.