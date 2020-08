Aiguat matinal al Camp de Tarragona

Aquest divendres ha començat amb força inestabilitat al Camp de Tarragona, amb nuvolades que creixien amb força i que fins i tot han descarregat xàfecs locals però molt intensos a cavall del Baix Camp i el Tarragonès, uns ruixats que no s'allargaran més enllà de les primeres hores del dia. Fins a les 9 del matí els ruixats havien deixat 38 l/m 2 a Vinyols i els Arcs, 17 a Salou i segurament quantitats similars o superiors en punts de Cambrils, on alguns carrers han quedat inundats. La Policia Local de Cambrils ha avisat de diversos carrers inundats i del fet que algunes tapes de claveguera s'han aixecat per la força de l'aigua.

A la tarda també hi haurà alguns ruixats i tempestes, però quedaran més concentrats en comarques de Girona, al voltant dels Ports o fins i tot a tocar de la Franja. Com ahir, algun d'aquests ruixats pot ser localment intens i deixar força aigua en poca estona. Ahir l'aiguat més fort va ser sens dubte el que va descarregar al voltant de Montserrat, on els gairebé 100 l/m 2 que s'hi van acumular van fer baixar els torrents amb molta força i van provocar algunes inundacions i esllavissades.

Al migdia la temperatura serà més baixa que ahir a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, però aquesta baixada anirà acompanyada d'un ambient més humit i més xafogós. Aquesta nit ha tornat a ser tòrrida a Barcelona, però també ho ha sigut a Torredembarra, on la mínima no ha baixat dels 25 graus en tota la nit. A Tarragona la mínima ha sigut de 24,7. A la resta no cal esperar gaires canvis, màximes d'entre 30 i 35 graus, i sensacions tèrmiques al voltant dels 35 graus al migdia. Calor intensa.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

No hi ha indicis que la calor hagi d'afluixar de manera notable els dies vinents. Al voltant de dimarts la temperatura recularà 3 o 4 graus al Pirineu i en moltes comarques interiors, però en general els pròxims set dies seguirem parlant de calor molt intensa i sensacions tèrmiques que estranyament baixaran dels 35 graus al migdia. Tampoc hi ha indicis de nits més agradables a prop de mar.

La baixada del termòmetre que hi haurà al voltant de dimarts quedarà compensada per un nou repunt entre dijous i divendres, cosa que vol dir que fins a finals del mes d'agost no hi ha possibilitats d'un canvi clar de temps que provoqui un alleugeriment de la calor de les últimes setmanes.

Pel que fa a l'estat del cel demà el dia tornarà a començar amb intervals de núvols i molta humitat a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre. Probablement no es repetiran els xàfecs tan intensos d'avui, però el temps serà insegur a primera hora. A la tarda demà els ruixats afectaran sobretot el Pirineu occidental. En general aquest dissabte farà sol.

Diumenge serà un dia més variable i més insegur. Al matí els intervals de núvols sobretot se situaran a la costa i al prelitoral, a la tarda apareixeran més en comarques interiors i de muntanya. A partir del migdia s'escaparan alguns ruixats sobtats a la Catalunya Central, en comarques interiors de Girona o fins i tot en àmbits com el Penedès o el Vallès, uns xàfecs que en algun cas podrien anar acompanyats de tempesta. La primera part de la setmana que ve serà de temps també variable i una mica insegur, amb força estones de cel mig ennuvolat i alguns ruixats sobtats.