Cap de setmana de retorn a l'ambient plenament hivernal

El cap de setmana s'ha iniciat amb un ambient clarament més fred. L'arribada de la massa d'aire fred ha desplomat més de 6 graus el termòmetre i, a primera hora, proliferaven novament les glaçades a molts sectors de l'interior i el nord. Al cim de la Pica d'Estats, a 3143 m, la temperatura era de -18ºC, una dada que evidenciava una notable entrada d'aire fred en altura.

El vent de mestral ha bufat amb força aquesta nit al sud i encara ho continuarà fent al llarg del dia, així com la tramuntana a l'Empordà, el Rosselló i a Menorca. El vent del nord també es farà sentir avui a les cotes altes del Pirineu. El mestral tendirà a perdre empenta de cara a diumenge, però es mantindran enèrgiques les ventades del nord i la tramuntana.

540x306 Ratxes de vent previstes per dissabte a la tarda i el vespre / GFS (ARA.CAT) Ratxes de vent previstes per dissabte a la tarda i el vespre / GFS (ARA.CAT)

Dissabte el passarem amb predomini del sol a la majoria de comarques. Els bancs de boira de zones altes de Ponent s'aniran dissipant amb el pas de les hores. Els núvols no acabaran de marxar de les Illes, on s'hi escaparan alguns xàfecs, sobretot a Mallorca i Menorca. Tampoc farà net al nord del Pirineu, on hi continuarà nevant feblement -a qualsevol cota- sobretot durant la primera meitat del dia.

El temps tendirà a estabilitzar-se clarament a partir d'aquest cap de setmana, coincidint amb l'arribada de l'anticicló. Diumenge continuarem gaudint del sol, tot i que el cel encara es mostrarà canviant a les Illes i a l'Alt Pirineu.

L'ambient serà clarament hivernal avui i demà, malgrat la presència del sol. Dissabte les màximes es quedaran clarament més curtes que ahir, i diumenge encara podran baixar de forma lleugera. La pròxima nit també serà més freda sobretot allí on no bufi el vent. De matinada la majoria de termòmetres s'emplaçaran per sota dels zero graus, amb glaçades que assoliran fins i tot el prelitoral.

540x306 Temperatures mínimes previstes per diumenge / GFS (ARA.CAT) Temperatures mínimes previstes per diumenge / GFS (ARA.CAT)

Setmana anticiclònica

La setmana prèvia a Nadal, ara per ara, s'entreveu força tranquil·la en conjunt gràcies a l'establiment de les altes pressions damunt de Catalunya i l'oest d'Europa.

Cal destacar, però, el pas d'un front poc actiu entre dilluns a darrera hora i dimarts, el qual reactivarà algunes nevades al nord del Pirineu i també repartirà ruixats entre Menorca i Menorca. El vent de mestral i la tramuntana també s'enfortiran transitòriament coincidint amb el pas de front.

540x306 Precipitació prevista per dimarts / GFS (ARA.CAT) Precipitació prevista per dimarts / GFS (ARA.CAT)

Les temperatures patiran algunes oscil·lacions amunt i avall a l'inici de la setmana vinent, però tot fa pensar que l'ambient d'hivern continuarà entre nosaltres força dies. L'anticicló accentuarà la inversió tèrmica i afavorirà que els migdies siguin més temperats a partir de dimecres.