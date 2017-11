Cap de setmana més suau a l'espera d'una altra entrada d'aire fred

La d'avui ha sigut una altra nit molt freda per ser de la primera quinzena de novembre, sobretot a les comarques interiors de Girona. Entre les temperatures mínimes més baixes d'aquest matí destaquem:

Ripoll, -3º

Olot, -3º

Girona, -3º

Tremp, -2º

Lleida, -1º

Mollerussa, -1º

Manresa, 0º

Sabadell (Parc Agrari), 1º

Malgrat de Mar, 2º

Falset, 2º

El Pont de Suert, 3º

Reus, 3º

Tarragona, 6º

Barcelona (Raval), 9º

Al migdia avui l'ambient serà més suau que ahir, amb màximes entre 1 i 3 graus més altes. La tendència a l'alça de la temperatura s'accentuarà el cap de setmana, de manera que tant demà com diumenge hi haurà fins i tot algunes màximes de més de 20 graus, sobretot a Ponent, al sud i en algunes comarques interiors de Girona. També els matins seran una mica menys freds, tot i que a primera hora caldrà continuar abrigant-se.

Diferència de temperatura prevista entre avui i demà

La setmana que ve començarà amb una nova entrada d'aire fred, de manera que l'ambient més suau d'aquest cap de setmana no tindrà continuïtat la setmana que ve. A partir de dilluns tornarem a les temperatures que han marcat aquesta setmana, i tot i que a partir de dimecres els migdies tendiran a ser més suaus, és probable que les glaçades i les nits fredes per ser de la primera quinzena de novembre es vagin repetint durant bona part de la setmana que ve.

Pel que fa a l'estat del cel, aquest cap de setmana tindrà moltes estones de sol. El pas de dos fronts farà que els núvols siguin força abundants al Pirineu, però només aquesta nit i diumenge a última hora hi haurà precipitacions destacables a la serralada. Com en dies anteriors, la pluja, la neu i els núvols més espessos afectaran bàsicament el vessant nord del Pirineu, però a diferència del que ha passat aquesta setmana ja no nevarà a cotes tan baixes. Aquesta nit la cota de neu rondarà entre els 1.700 i els 1.900 metres.

Acumulacions de precipitació previstes de cara a dissabte

A la resta de comarques demà finalment sembla que serà un dia més enterbolit i mig ennuvolat que diumenge, especialment a la meitat nord. No hi haurà pluges fora del Pirineu ni aquest cap de setmana ni durant bona part de la setmana que ve. El sol o les bandes de núvols prims seran la tònica del temps de gairebé tota la setmana vinent.

El vent continuarà sent protagonista aquest cap de setmana. Aquesta nit i demà al matí bufarà fort als cims del Pirineu, i tant a l'Alt Empordà, com sobretot a l'Ebre, continuarà bufant moderat durant els dies vinents. Les primeres hores de dilluns estaran marcades per un altre episodi de fort vent al Pirineu, a l'Empordà i a l'Ebre.