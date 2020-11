Cap de setmana més fred a l'espera de canvis en els últims dies del mes

La tramuntana ha canviat el temps i ha sacsejat l'atmosfera. Aquest divendres ha començat amb temperatures més baixes en general, i allà on el termòmetre no ha baixat és a causa del vent que fa baixar la sensació tèrmica igualment. Ahir al vespre la tramuntana va arribar a bufar amb cops de 115 km/h a Portbou, 94 a Roses, 84 al Pantà de Darnius o 78 a Tortosa. En el cas de Roses és el cop de vent més fort des del 4 de febrer. Tot i que les ratxes més fortes ja s'han produït, avui el vent encara es deixarà sentir amb ganes a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre, i demà al matí, sense ser fort, reforçarà també la sensació de fred en punts de la Selva i del Maresme. A mesura que avanci el cap de setmana anirà desapareixent.

651x366 Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda

L'entrada de la tramuntana ha fet tornar el fred a les muntanyes i ha començat a fer baixar la temperatura en general. D'entre les temperatures mínimes d'avui destaquen (en ºC):

Port de la Bonaigua (cota 2.300), -8

La Tosa d'Alp (cota 2.500), -6

Vielha, 1

Girona, 2

Olot, 3

Lleida, 4

Manresa, 5

Sabadell (Parc Agrari), 6

Cunit, 7

Igualada, 8

Tarragona, 11

Barcelona (Zoo), 12

Amposta, 12

Entre finals de setembre i el mes d'octubre va haver-hi 12 dies en què es va baixar de -5 graus a la Tosa d'Alp, però en canvi tot just avui és el primer cop que s'hi baixa el novembre. Avui les màximes seran entre 3 i 5 graus més baixes que ahir en general, però el fred més intens es notarà durant el cap de setmana. Demà la temperatura serà encara una mica més baixa que avui, i la nit de dissabte a diumenge apareixeran ja algunes glaçades en punts de la Catalunya Central i del prelitoral. El matí de diumenge serà en alguns casos el més fred de la tardor fins ara.

651x366 Diferència entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Tot això amb un temps bàsicament assolellat, aquest matí circularan alguns núvols alts i mitgencs, però en general el cap de setmana farà sol. L'entrada del vent evitarà que la boira sigui la gran protagonista a Ponent, tot i que entre diumenge i especialment dilluns la mala visibilitat ja tornarà a reaparèixer als matins en algunes fondalades interiors.

El temps començarà a canviar a partir de mitjans de la setmana que ve, però la incertesa sobre si plourà i nevarà, o si arribarà un fred intens abans no acabi el mes de de novembre encara és molt alta. És possible que entre dijous i el cap de setmana hi hagi alguna tongada de pluja remarcable, sobretot a prop de la costa, que aniria acompanyada de vent i mala mar, però també són possibles escenaris en els quals més que pluja el que arribi sigui un fred més contundent i ja hivernal. És probable, en tot cas, que la segona part de la setmana que ve hi hagi canvis en un sentit o un altre.