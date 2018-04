Cap a un cap de setmana amb més núvols i algunes estones de pluja

La nit serena ha facilitat que aquesta matinada fos més freda que ahir en moltes comarques. Entre les temperatures mínimes més baixes d'avui destaquem:

El Pont de Suert, -1º

Puigcerdà, 0º

Guardiola de Berguedà, 0º

Sant Pau de Segúries, 0º

Sort, 1º

Vic, 3º

Solsona, 4º

Girona, 4º

Lleida, 5º

Cervera, 6º

Barcelona, 13º

Tarragona, 14º

Aquest migdia l'ambient serà més càlid que ahir a Ponent i al Pirineu, però en canvi les màximes es quedaran més curtes a la costa i al prelitoral. Ahir el vent de Ponent va disparar les màximes fins als 25º a Figueres, Tortosa i Tarragona, i fins als 23º a Barcelona i Girona.

Aquest dijous predominarà el sol i a la tarda apareixeran bandes de núvols prims poc importants. Demà començarà a canviar el temps: a partir del migdia els núvols aniran a més i a la tarda es podrien escapar algunes gotes a les Terres de l'Ebre, pluges minses en tot cas.

Dissabte serà un dia insegur, i els xàfecs més abundants es quedaran concentrats a l'Aragó. Només a última hora afectaran també les comarques de l'extrem oest de Catalunya. Independentment d'això no són descartables algunes gotellades en altres comarques, sobretot al migdia, però dissabte no plourà de forma extensa ni continuada. L'inici del cap de setmana serà ventós a la costa i en punts alts de l'altiplà central, on el vent d'entre est i nord-est arribarà a bufar amb cops de fins a 50 km/h.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per dissabte Acumulacions de precipitació previstes per dissabte

Els últims mapes del temps han rebaixat les opcions de pluges abundants de cara a diumenge, però sens dubte el segon dia del cap de setmana caldrà obrir més el paraigua que el primer. Al Pirineu i Prepirineu és on les precipitacions hi seran més presents i continuades, amb una cota de neu que es mourà entre els 1.500 i els 2.000 metres. També a les comarques de Girona i a la Catalunya Central s'hi entreveu un dia amb força estones de pluja, tot i que les quantitats no siguin especialment abundants. Com més al sud i més a prop de la costa la pluja serà menys abundant i menys probable.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per diumenge Acumulacions de precipitació previstes per diumenge

La temperatura recularà, però el cap de setmana serà poc fred. L'inici de la setmana que ve la baixada de la temperatura s'entreveu més marcada. Entre dilluns i dimecres l'ambient podria ser una mica més hivernal.

540x306 Diferència entre la temperatura màxima prevista per avui i la de diumenge Diferència entre la temperatura màxima prevista per avui i la de diumenge

Entre dilluns i dimecres hi haurà més tongades de pluja, i alguns mapes del temps pinten fins i tot una ploguda abundant i amb neu a cotes força baixes durant la nit de dimarts a dimecres. Caldrà seguir-ho. A partir de dissabte encetem cinc dies de temps molt canviant, poc assolellat i amb diverses estones de pluja.