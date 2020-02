Cap de setmana amb més sol que núvols i un fred discret

Els núvols i l'entrada d'una massa d'aire una mica més càlid han esborrat moltes de les temperatures sota zero que hi havia ahir a primera hora. En molts indrets avui el dia ha començat amb entre 2 i 4 graus més, però al migdia aquesta pujada no serà tan clara. Avui els núvols enterboliran el cel en moltes comarques i això farà que al centre del dia el termòmetre marqui valors bastant similars als d'ahir.

El cap de setmana la temperatura no canviarà gaire, els matins seran lleugerament més freds, però en canvi al migdia les màximes seran més altes, sobretot diumenge, dia en què alguns termòmetres fins i tot s'acostaran als 20 graus.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

En general el cap de setmana hi haurà més sol que núvols, però hi haurà matisos segons la comarca. Demà el cel quedarà mig tapat a estones a l'Empordà i també en algunes comarques de Tarragona, i també hi haurà alguns bancs de boira matinals a la Catalunya Central, però en general farà molt de sol. Diumenge, en canvi, els núvols més abundants se centraran al Pirineu i Prepirineu, especialment a partir del migdia.

El cap de setmana no plourà ni nevarà, però al voltant de dimecres que ve podrien començar a augmentar les possibilitats de precipitacions. És probable que al centre de la setmana que ve reapareguin les nevades al Pirineu Occidental, i fins i tot és possible que arribi a ploure en altres comarques de Girona i de Barcelona, tot i que difícilment serien ruixats gaire importants.

La setmana que ve pinta sobretot marcada per canvis de temperatura i més vent. Dilluns i dimarts es tornaran a superar els 20 graus en algunes comarques, hi haurà un nou tast de primavera més tímid i puntual que el de la Candelera. Els canvis de masses d'aire faran que la setmana que ve també hi hagi dies plenament hivernals, les pujades i baixades de temperatura seran destacables.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dilluns Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dilluns

Aquest cap de setmana farà poc vent, el garbí, que ahir va bufar amb cops de fins a 50 km/h en alguns punts del sud de la Costa Brava, tendirà a desaparèixer. La setmana que ve el vent bufarà moderat en molts moments: el garbí, la tramuntana o el ponent s'aniran deixant sentir i és possible que al voltant de dimecres la tramuntana i el mestral puguin bufar fort a l'Empordà i a l'Ebre.