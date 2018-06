Cap de setmana de ple estiu

Encetem un cap de setmana que vindrà marcat, en general, pel Sol i la calor. Els intervals de núvols baixos que són presents a punts del terç nord del país i del Camp de Tarragona s'aniran dissipant al llarg del matí. A partir de migdia creixeran nuvolades a zones de muntanya, sobretot al Pirineu i al Prepirineu. Serà a aquestes dues zones on, a més, s'espera que arribi a caure algun ruixat dispers al llarg de la tarda.

L'ambient es mantindrà càlid, de ple estiu. Malgrat tot, la temperatura baixarà entre 2 i 4 graus respecte a ahir. Els valors més elevats arribaran als 35 ºC, lluny dels 38 ºC que es van registrar ahir a Vinebre (la Ribera d'Ebre)

540x306 Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - Araméteo Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - Araméteo

Demà el dia serà assolellat, amb el pas d'alguns núvols alts i prims. La temperatura tornarà a pujar entre 1 i 2 graus. Per tant, es mantindrà la calor de ple estiu, sobretot a les comarques de l'interior.

La nit de la revetlla de Sant Joan

Com es presenta la nit de la revetlla de Sant Joan? El que sembla clar és que no s'espera pluja enlloc. A continuació us expliquem la previsió del temps d'aquesta nit per zones.