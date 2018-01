Méteo especial: cap de setmana de pluja, neu i 10 graus menys

El cap de setmana ens portarà un canvi de temps d'aquells difícils d'imaginar, avui el dia ha començat amb 14º a Barcelona i a Lleida, i amb 19º a Tarragona i a Tortosa. Amb aquestes temperatures tan altes es fa difícil pensar que acabarem el cap de setmana amb valors que al migdia seran de 10 a 12 graus més baixos que avui. A Lleida per exemple en tres dies es passarà de 14º al matí a 7º al migdia.

Avui serà un dia gairebé tan càlid com ahir, demà la temperatura ja baixarà 3 o 4 graus en algunes comarques de l'oest, però a prop de la costa la temperatura es mantindrà molt alta per a l'època. El cap de setmana l'ambient canviarà totalment i tornarem de cop a l'hivern. En general entre avui diumenge la temperatura baixarà uns 10º, però en alguns casos la diferència serà de fins a 13º o 14º.

540x306 Diferència de temperatura prevista entre avui i diumenge Diferència de temperatura prevista entre avui i diumenge

El vent ha continuat bufant molt fort aquesta nit en àmbits com el Camp de Tarragona, el Penedès i el Baix Llobregat. De la darrera matinada destaquen:

El Vendrell, 92 km/h

Castelldefels, 89

Gavà, 87

El Perelló, 85

Aeroport de Reus, 80

Cunit, 80

Barcelona (Nova Icària), 72

Barcelona (Sants), 66

Tarragona, 65

Les ratxes de vent més fortes d'avui ja s'han produït, però aquesta tarda i demà al matí el vent encara serà insistent en aquests sectors. Demà girarà a garbí i a la tarda, quan arribin els Reis, només es deixarà sentir moderat en alguns punts de la Costa Brava. Avui i demà fels núvols seran escassos, i per tant les cavalcades de Reis es faran sense complicacions en el temps.

540x306 Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda

Dissabte i diumenge arribarà una borrasca que farà ploure i nevar amb ganes. Les pluges ja arribaran a primeres hores de dissabte en molts casos, però serà sobretot dissabte al vespre quan plourà i nevarà amb més ganes. En molts indrets cal esperar acumulacions de més de 20 l/m2 entre dissabte i diumenge, i al Pirineu i Prepirineu n'hi podrien caure més de 50. Probablement serà al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre on les precipitacions hi seran més escasses. No serà un cap de setmana de pluja continuada, sinó més aviat de precipitacions intermitents.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a dissabte Acumulacions de precipitació previstes per a dissabte

Caldrà estar molt pendents de la cota de neu perquè els últims mapes del temps han reforçat l'entrada d'aire fred, i tot fa pensar que a partir de dissabte al vespre la cota de neu podria baixar per sota dels 1000 i acostar-se fins i tot als 500 durant el diumenge. Atents per tant a la possibilitat de neu ja no només al Pirineu sinó també en punts alts de la Catalunya Central i l'altiplà central sobretot durant les primeres hores de diumenge. Demà probablement encara hi haurà canvis substancials en aquest pronòstic, caldrà seguir-ho.