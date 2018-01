Cap de setmana de pluja, neu i retorn a l'hivern

Hem començat aquest divendres amb temperatures clarament més baixes que ahir. A Ponent, el termòmetre marcava fins a 10º menys que ahir a primera hora, però tot i així aquesta nit gairebé no ha glaçat enlloc. Indrets com el Pont de Suert, Vilobí d'Onyar i Das han arribat a registrar -1º de matinada però el matí ha tornat a ser poc d'hivern.

Avui ens espera un dia molt tranquil en general. La temperatura ja no serà tan alta com els dos dies anteriors, però en molts indrets encara se superaran els 15º al migdia. Durant el matí el vent gairebé deixarà de bufar allà on ha estat molt insistent els darrers dies, i en tot cas aquesta tarda es deixarà sentir de garbí al sud de la Costa Brava. Ses majestats els Reis d'Orient, per tant, faran les calcades sense inconvenients meteorològics.

Demà el temps canviarà clarament. A partir de mig matí els ruixats començaran a estendre's de forma irregular i a la tarda i vespre plourà a la majoria de comarques. A la costa i al Prelitoral fins i tot hi ha la possibilitat de xàfecs localment intensos i acompanyats de tempesta, una circumstància ben poc habitual per un dia de Reis. De cara a la tarda i vespre de demà el Meteocat té actiu un avís per intensitat de pluja del nivell més baix, que abasta totes les comarques costaneres i prelitorals des del Baix Camp fins al Maresme.

Acumulacions de precipitació previstes per aquest dissabte

Acumulacions de precipitació previstes per aquest diumenge

A mesura que avanci el matí de diumenge les pluges aniran quedant arraconades a les comarques de Girona, d'on en marxaran també a partir del migdia. Els últims mapes del temps fan pensar que en general no nevarà per sota dels 1.100/1.200 metres, de manera que no s'entreveuen emblanquinades en llocs poc habituals. Les precipitacions deixaran entre 10 i 20 l/m2 en molts indrets, i tot fa pensar que en alguns punts del Pirineu se superaran els 50 l/m2.

Cota de neu aproximada prevista per dissabte a la nit

La borrasca podria rebrotar dilluns a partir del migdia, tot i que en aquest cas afectaria bàsicament les comarques de Girona i la Catalunya del Nord. A la tarda i vespre de dilluns podria tornar a ploure i nevar amb ganes al Pirineu Oriental i en àmbits com l'Empordà i la Garrotxa. Entre diumenge i dilluns també plourà a Menorca i al nord de Mallorca, però la borrasca no afectarà tan clarament les Balears com afectarà Catalunya.

La temperatura baixarà més de 5º entre els valors d'avui i els de diumenge. La setmana que ve s'entreveu més d'hivern, tot i que sense temperatures especialment baixes. Dijous i diumenge que ve arribaran més borrasques que podrien seguir omplint alguns pluviòmetres, si més no al Pirineu.