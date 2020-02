Les temperatures tornaran a superar els 20 graus per Carnestoltes

Aquesta nit els núvols han sigut més escassos. Entre això i que el fred s'ha anat assentant a les capes baixes de l'atmosfera aquest matí ha començat amb temperatures més baixes en general. Avui sí, el matí ha sigut força hivernal, amb temperatures que han baixat sota zero en moltes comarques. D'entre les mínimes d'aquest dijous en destaquen (en ºC):

Das, -6

Sort, -3

Guardiola de Berguedà, -3

Les Borges Blanques, -2

Vic, -1

Lleida, -1

Solsona, -1

Igualada, 0

Girona, 1

Olot, 1

Tortosa, 3

Tarragona, 5

Barcelona, 7

Malgrat el fred d'aquest matí, al migdia la temperatura serà més alta. Avui les màximes superaran els 15 graus en més indrets, i en general hi haurà dos o tres graus més que ahir al migdia.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Durant el cap de setmana la pujada de la temperatura s'accentuarà, sobretot entre diumenge i dilluns. Cap al final del cap de setmana el termòmetre es tornarà a enfilar per sobre dels 20 graus en força comarques, i en alguns indrets del prelitoral podria escalar fins als 25. De nit i a primera hora la temperatura no variarà tant, les nits seguiran sent una mica fredes, la diferència entre la temperatura del matí i la del migdia s'eixamplarà.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

Avui farà sol en general, però aquest matí s'han format núvols baixos sobre el mar davant del delta de l'Ebre que podrien acabar afectant alguns punts de la costa, no només al tram baix de l'Ebre sinó també a la Costa Daurada. Els núvols baixos a prop de mar podrien aparèixer en més sectors durant el cap de setmana, però difícilment taparan tant el cel com el cap de setmana passat. Els pròxims matins també apareixeran algunes boires al Vallès, al voltant de Girona o a la plana de Vic. Temps molt estable els pròxims cinc dies.

Tampoc el vent s'entreveu una incomoditat en aquests dies de Carnestoltes: divendres la tramuntana es deixarà sentir en alguns punts del nord de la Costa Brava, però ni bufarà fort ni tindrà continuïtat durant el cap de setmana.

No hi haurà canvis en el temps ben bé fins dimecres de la setmana que ve. El tram final del febrer no hi ha en perspectiva cap situació de pluges extenses, però sí que el temps podria començar a ser més canviant i amb possibilitat, si més no, de nevades al Pirineu Occidental. La probabilitat de precipitacions començarà a augmentar al vessant nord de la serralada a partir de dimecres, en el que sembla que no serà un canvi puntual, sinó l'inici d'una nova tendència. És possible que aquest canvi de temps arribi a fer ploure també en altres comarques del nord del Catalunya, caldrà seguir-ho. Aquest canvi obriria la porta a una normalització de la temperatura, però difícilment el fred arribarà amb força durant els últims dies del mes.