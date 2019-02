Carnestoltes poc fred a l'espera d'un primer tram de març més mogut

Tot i que aquest dimecres més de la meitat de les estacions del Meteocat van batre el seu rècord de temperatura en un mes de febrer, aquest matí encara hi ha hagut algunes glaçades en zones enclotades prelitorals o de l'interior. Són coses de l'anticicló. D'entre les temperatures mínimes d'aquest matí en destaquem:

El Pont de Suert, -3º

Prades, -1º

Girona, -1º

Bagà, 0º

Ripoll, 0º

Olot, 1º

Vic, 1º

Lleida, 1º

La Seu d'Urgell, 1º

Manresa, 3º

Tarragona, 5º

Tortosa, 6º

Barcelona, 9º

En general aquest matí ha fet menys fred que ahir, però al migdia la temperatura no s'enfilarà tant. Avui moltes màximes se situaran un parell de graus per sota de les d'ahir, sobretot al Pirineu i a Ponent, on la baixada serà fins i tot més marcada. Avui farà sol, tot i que puguin aparèixer algunes bandes de núvols prims que l'enterboleixin.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Arrenca el Carnestoltes i res fa pensar que el cap de setmana hi hagi canvis importants en el temps. Hi continuarà fent sol, només amb algunes pinzellades de núvols alts. El temps començarà a canviar de manera una mica més seriosa diumenge a la tarda, amb el pas d'un front que taparà més el cel.

La setmana que ve tot fa pensar que progressivament el temps anirà canviant. El pas de diferents sistemes frontals probablement reactivarà les nevades al Pirineu a partir de dimarts, i sembla que a la serralada la setmana que ve hi haurà tongades de precipitacions. A set o vuit dies vista és menys probable que la pluja arribi a la resta de comarques, més enllà d'algun ruixat puntual, però la setmana que ve tindrà més dies de cel mig ennuvolat.

651x366 La probabilitat de precipitacions al Pirineu creixerà clarament la setmana que ve La probabilitat de precipitacions al Pirineu creixerà clarament la setmana que ve

Demà i dissabte continuarà baixant la temperatura al migdia i anirem tornant a un ambient més normal per a l'època. Les rues de divendres i dissabte, per tant, es faran amb un ambient ja no tan calorós, i fàcilment la temperatura baixarà de 3 a 5 graus respecte als valors d'ahir.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte

Diumenge repuntarà una altra vegada el termòmetre, però la dinàmica de la setmana que ve apunta cap a temperatures més baixes, sobretot al migdia, i per tant a un ambient cada cop més normal per a l'època. Res fa pensar en una gran revifada de l'hivern ni en canvis sobtats de temperatura, però sí que els pròxims deu dies notarem un pas enrere vist l'ambient tan primaveral dels últims dies.