La méteo en minut: el pròxim canvi de temps apunta cap al cap de setmana

Aquesta nit els ruixats han afectat poques comarques, però allà on ha plogut ho ha fet amb moltes ganes. Destaquen els 32 l/m2 acumulats a Cunit, els 22 de Sitges, els 8 de Gavà o els 3 de la Zona Universitària de Barcelona. Encara durant el matí aniran apareixent ruixats puntuals en aquestes mateixes comarques o també al Camp de Tarragona, però com més passin les hores més s'aniran trencant els núvols.

A la tarda predominarà el sol arreu, però tot i això la temperatura serà un parell de graus més baixa que ahir en general. La nit de la castanyada serà més freda que aquesta en alguns punts de la costa, però en general la temperatura es mantindrà. Hi haurà mínimes per sota dels 10 graus en moltes comarques interiors i prelitorals, i per sota dels 15 a prop de mar. La sensació serà de tardor, sense que el fred sigui especialment destacable.

540x306 Diferència de temperatura prevista entre ahir i avui al migdia Diferència de temperatura prevista entre ahir i avui al migdia

Els dies vinents la temperatura pujarà progressivament, de manera que els valors més alts d'aquesta setmana els esperem per a divendres i dissabte. Les màximes s'enfilaran fàcilment entre 3 i 4 graus entre la temperatura d'avui i la de dissabte. Però atents, un canvi de temps entre dissabte a última hora i diumenge obrirà la porta a les temperatures més baixes de la tardor fins ara. És bastant probable que encetem la setmana que ve amb un ambient més de desembre que de novembre.

540x306 Diferència de temperatura prevista entre avui i divendres Diferència de temperatura prevista entre avui i divendres

El canvi de temps ens portarà també algunes pluges; encara és aviat per precisar, però ara per ara els models apunten que dissabte a la tarda i vespre les pluges podrien afectar sobretot comarques de l'oest, i diumenge, en canvi, sectors més pròxims a la costa. Algunes d'aquestes pluges podrien ser destacables i deixar força aigua. Caldrà seguir-ho.

A més curt termini el dia de Tots Sants començarà amb sol, però a la tarda augmentaran els núvols per l'oest. Dijous i divendres el temps serà força tranquil, però hi haurà estones de cel mig ennuvolat o enterbolit.