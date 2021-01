Catalunya ja ha tingut sis dies amb una temperatura mitjana sota zero aquest 2021

La fredorada d'aquest inici d'any no ens deixarà gaires rècords absoluts de temperatura, però sí que ha tingut un ingredient poc habitual: la seva llarga duració. A partir de dades de més de 80 estacions del Meteocat, la secció de Meteorologia de l'ARA ha pogut calcular que la temperatura mitjana diària de Catalunya s'ha situat sota zero durant sis dies d'aquest any: del 4 al 8 de gener va haver-hi el fred més cru, però dilluns, després de la nevada, de mitjana Catalunya va tornar a estar sota zero.

No és un fet gaire estrany que Catalunya tingui una temperatura diària sota zero en conjunt, però sí que és poc freqüent que hi hagi tants dies seguits de fred. L'única fredorada que n'ha provocat més de sis va ser la famosa onada de fred siberià del febrer del 2012: aleshores n'hi va arribar a haver vuit.

En total, des del 2009 hi ha hagut 39 dies amb una mitjana negativa a Catalunya, és a dir, poc més de tres per any de mitjana. Per tant, es pot dir que, a dia 13 de gener, el 2021 ja ha doblat el nombre de dies de fred molt intens habitual en l'última dècada.

Una dada que fa esgarrifar és la de l'Observatori de Pujalt, a l'Anoia, on la temperatura s'ha mantingut sota zero des de dissabte. Els 7 cm de neu que hi ha acumulats i la boira gebradora provoquen un ambient gèlid en aquest punt de l'altiplà. Avui aquí la mínima ha sigut de -3 i la màxima de -1. Curiosament el termòmetre que marca valors positius és el que hi ha ensorrat 5 cm sota terra: la neu crea una capa protectora.

Aquest matí les mínimes han tornat a ser molt baixes, però a primera hora en molts casos el termòmetre marcava 2 o 3 graus més que ahir. D'entre les temperatures més baixes d'aquest dimecres destaquen (en ºC):

Das, -9

Seròs, -8

Sant Pau de Segúries, -6

El Pont de Suert, -6

Vielha, -5

Mollerussa, -4

Guardiola de Berguedà, -4

Les Borges Blanques, -3

Solsona, -3

Olot, -3

Girona, -3

Falset, 0

Tarragona, 1

Barcelona, 2

Horta de Sant Joan, 3

És curiós que indrets que tenen molta neu acumulada com Horta de Sant Joan hagin tingut una temperatura mínima més alta que molts punts de la costa. El vent de mestral està ajudant a mantenir la temperatura a ratlla al sud.

Avui es notarà un canvi notori a l'alça en moltes comarques, sobretot a les de Girona i Barcelona. Aquest migdia el termòmetre pujarà entre 2 i 4 graus més ahir en molts d'aquests indrets. Per contra, la boira pot mantenir l'ambient molt fred en algunes comarques interiors. Aquest matí la mala visibilitat s'ha instal·lat de manera més extensa que ahir a la Depressió Central i a la Catalunya Central, però tot fa pensar que amb el pas de les hores la boira s'anirà reduint clarament.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Demà les coses no canviaran gaire: en tot cas la temperatura quedarà una mica més frenada que avui a la costa. Divendres el mestral entrarà amb més força, cosa que provocarà canvis sobretot a Ponent. El vent escombrarà l'aire fred estancat dels últims dies i farà que la temperatura comenci a pujar també de manera més clara en aquestes comarques de l'oest.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de divendres Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de divendres

El cap de setmana la temperatura recularà una mica, però a llarg termini els models de previsió fan pensar que ens estabilitzarem en unes temperatures normals d'hivern, fins i tot amb alguns migdies bastant suaus a prop de mar. No hi ha indicis de cap nova fredorada com a mínim fins a finals de gener.

Pel que fa a l'estat del cel, els pròxims dies continuarà fent sol a la majoria de comarques, però demà i divendres les boires matinals persistiran a Ponent. Entre demà al vespre i divendres el pas d'un front provocarà algunes nevades al vessant nord del Pirineu, però a la resta hi ha poques opcions de pluja o neu fins a mitjans de la setmana que ve.