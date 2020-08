Dimarts mig tapat i amb poca calor a l'espera de temperatures a prop dels 40 graus

L'augment dels núvols ha fet que la sensació de fresca de la nit anterior hagi quedat en una anècdota. Aquesta matinada ha tornat a ser de mal dormir a la costa i especialment al voltant de Barcelona. Al centre de la ciutat la mínima ha sigut de 25,4 graus; a Badalona de 25,1. La nit també ha sigut tòrrida al Prat (mínima de 25 ºC) i tropical a Lleida (mínima de 20,3 ºC).

Els núvols faran també que al migdia la temperatura pugi menys que ahir. Avui moltes màximes es quedaran per sota dels 30 graus i la sensació tèrmica també serà més baixa que ahir en general. Entre el matí i el migdia és quan el cel serà més variable o fins i tot ennuvolat i a partir de mitja tarda els núvols aniran minvant. Avui només hi haurà ruixats puntuals i aïllats, sobretot al Pirineu. Es podrien escapar gotellades en altres comarques, però serien en tot cas pluges minses i testimonials.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

L'obertura de clarianes a mitja tarda afavorirà que la pròxima nit sigui més agradable, però tenim per davant encara un últim episodi de calor molt forta per passar. Demà el termòmetre pujarà clarament respecte a avui, i entre dijous i divendres les temperatures màximes es tornaran a acostar als 40 graus a Ponent. A la costa la sensació tèrmica no serà gaire diferent i les nits seran encara de més mal dormir que la d'avui.

La calorada s'acabarà clarament diumenge, moment en el qual una nova entrada d'aire fresc posarà fi al pic de temperatura i tornarà els termòmetres si més no als valors d'aquest inici de setmana. No hi ha símptomes que l'estiu es pugui estroncar a finals d'agost. La setmana que ve serà de calor, de calor més moderada, però encara calor al cap i a la fi.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de divendres Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de divendres

Demà no hi haurà tants núvols com avui i el sol predominarà clarament durant la segona part de la setmana, no només a prop de la costa sinó també al Pirineu. Les tempestes de tarda gairebé desapareixeran de la serralada com a mínim fins al cap de setmana. Dissabte i diumenge sí que seran més probables alguns ruixats al voltant del Pirineu Oriental o potser fins i tot en algunes comarques de Girona o punts del prelitoral.

Avui la situació marítima serà tranquil·la i el vent molt feble. Demà revifarà el garbí al sud de la Costa Brava i també a la vall de l'Ebre, dijous el vent també bufarà moderat en moltes platges. En general, durant la segona part de la setmana el mar estarà una mica més mogut i hi haurà més trams de maror.