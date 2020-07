Cel variable, tempestes de tarda i cada cop més fresca

Aquest matí la refrescada s'ha notat sobretot en comarques interiors i lluny de la costa, on el dia ha començat amb temperatures dos o tres graus més baixes que ahir en molts casos. A la costa la temperatura no és diferent de la d'ahir, però l'entrada de la tramuntana fa que la sensació tèrmica també sigui una mica més baixa.

Avui tornarà a ser un dia de ruixats i tronades a la tarda. Durant el matí els núvols més espessos se situaran en sectors del Maresme, del sud de la Costa Brava i al voltant del Montseny, on el sol serà força car de veure. A la resta en general predominaran les clarianes, encara que el cel no sigui del tot serè.

A la tarda es repetiran les tempestes que ahir ja van afectar moltes comarques. Avui els ruixats no arribaran amb tanta facilitat a la costa, però podran tornar a ser localment forts al Pirineu, al Prepirineu i en punts de la Catalunya Central. Com ja va passar ahir, algunes tronades acumularan 30 o 40 l/ m² en poca estona. Ahir les pluges van arribar a acumular 63 l/ m² al Santuari de Queralt, 53 a Berga i 45 a Manresa.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per a avui Acumulacions de precipitació previstes per a avui

Aquest migdia farà menys calor que ahir, la temperatura continuarà la lenta i progressiva tendència a la baixa i hi haurà màximes un o dos graus més baixes que ahir en molts indrets. Calor força suportable. Entre demà i dijous el termòmetre tocarà fons: proporcionalment la fresca es notarà més al migdia que no pas de nit, tot i que també la temperatura arribarà a baixar una mica més de matinada.

Demà tornarà a ser un dia molt insegur, en aquest cas sobretot en comarques de l'est. Els ruixats ja podrien aparèixer de matinada o a primera hora, especialment al voltant del Maresme. Pluges poc abundants en general. A la tarda també hi haurà ruixats dispersos al Pirineu Oriental i en diverses comarques de Girona, però en general hi haurà menys risc de tempesta i les pluges que apareguin seran més minses que les d'ahir o avui.

Dijous i divendres encara seran dies mig ennuvolats a les comarques de Girona i de Barcelona, fins i tot es podrien escapar alguns ruixats aïllats, però la inestabilitat anirà de baixa, sobretot al Pirineu Occidental. El cap de setmana ja predominarà el sol arreu i tornarà la calor intensa. Diumenge la sensació tèrmica s'acostarà un altre cop als 35 graus. Els mapes del temps dibuixen clarament aquest retorn de la calor intensa, però alguns models també insinuen que tampoc seria un període llarg de calor forta en aquest cas. Caldrà seguir-ho.