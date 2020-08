Comença un nou episodi de calor forta que durarà quatre dies

L'obertura de clarianes ha permès que aquesta nit fos bastant fresca, sens dubte més agradable que l'anterior. En moltes comarques de Girona i de la Catalunya Central el dia ha començat amb 3 o 4 graus menys que ahir. Aquestes són algunes de les temperatures mínimes d'avui (en ºC):

Núria, 8

Puigcerdà, 10

Vic, 14

Olot, 14

Girona, 15

Manresa, 16

Lleida, 18

Tortosa, 20

Tarragona, 22

Barcelona (Raval), 24

L'albada d'aquest dimecres ha anat acompanyada d'un lleuger efecte de pilar solar. Al migdia la calor serà clarament més intensa que ahir, avui encetem un nou període de calor forta que s'entreveu gairebé tan destacable com els episodis de temperatures més altes d'aquest estiu. Aquesta tarda el termòmetre s'enfilarà per sobre dels 35 graus a Ponent i en alguns punts del prelitoral, de cara a demà i divendres la temperatura encara serà un mica més alta. A la costa la suma de temperatura i humitat farà que la sensació tèrmica se situï entre els 36 i els 38 graus, les pròximes nits seran de més mal dormir, probablement tornaran les mínimes per sobre dels 25 graus al voltant de Barcelona.

651x366 Diferència pevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència pevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Aquesta situació de temperatures molt altes durarà quatre dies, des d'avui fins dissabte, tots els models de previsió dibuixen clarament una baixada de la temperatura per diumenge, la setmana que ve començarà amb un ambient més fresc que el d'ahir o abans d'ahir. Segurament a mesura que avanci la setmana que ve la temperatura repuntarà, però no tant com els pròxims dies. En tot cas, l'estiu no té pinta d'estar en fase final tot i que entre dilluns o dimarts de la la setmana que ve pugui arribar a semblar-ho.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dilluns que ve Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dilluns que ve

Avui els núvols seran escassos, al Pirineu a la tarda les nuvolades creixeran amb poca força i no deixaran ruixats. Aquesta dinàmica es repetirà els pròxims dos dies, demà i divendres el sol també predominarà a tot arreu. El cap de setmana el temps serà més canviant, especialment en comarques de l'est. Dissabte a la tarda probablement apareixeran ja alguns ruixats al Pirineu Oriental i a la Catalunya Central, fins i tot en punts del prelitoral. Entre diumenge i dilluns el temps s'entreveu més variable i insegur, amb estones de cel mig tapat i potser fins i tot alguns xàfecs sobtats al voltant de Barcelona.

D'avui també cal destacar el vent de garbí, que al migdia i a la tarda bufarà amb cops de 30 o 40 km/h al sud de la Costa Brava i a la vall de l'Ebre. Aquesta tarda el mar estarà més mogut i apareixeran alguns trams de maror a la Costa Brava. Demà el vent bufarà de sud i fins i tot serà més fort que avui, algunes ratxes de vent superaran els 50 km/h al nord de la Costa Brava i a l'interior de les Terres de l'Ebre.