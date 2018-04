Comença un període de temps més assolellat i més càlid

El dia ha començat amb boires extenses i núvols en molts punts de la Catalunya Central i del nord de la Depressió Central, que s'aniran desfent durant el matí a mesura que el sol escalfi. A primera hora ha fet més fred que ahir, però aquest migdia l'ambient serà bastant més càlid que el d'aquest dilluns, amb màximes que fàcilment s'enfilaran entre 4 i 7 graus més que ahir, avui al migdia se superaran els 20 ºC amb facilitat.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Entrem en una fase de temps estable i assolellat que durarà tota la setmana. Els pròxims dies els núvols seran escassos, només al Pirineu hi creixeran algunes nuvolades de tarda que demà, i sobretot dijous, arribaran a deixar alguns xàfecs puntuals. El cap de setmana continuarà la mateixa dinàmica de temps estable i assolellat, i fins i tot hi ha poques opcions de canvis de cara a Sant Jordi. Ara per ara els mapes del temps dibuixen un dilluns una mica més enterbolit, però només amb la possibilitat de ruixats puntuals al Pirineu.

540x306 Probabilitat en tant per cent que arribi a ploure en algun moment de Sant Jordi Probabilitat en tant per cent que arribi a ploure en algun moment de Sant Jordi

Tampoc hi haurà grans canvis en la temperatura els dies vinents, continuarem parlant de màximes poc per sobre dels 20 ºC, i matinades encara una mica fredes al Pirineu i en zones enclotades de l'interior. El cap de setmana entrarà aire encara una mica més càlid, que ens podria portar cap a un dia de Sant Jordi de màniga curta en molts indrets, i potser amb algunes boires arran de mar. Caldrà seguir-ho.

Dilluns i dimarts seran dies de temperatures clarament altes per l'època, però els termòmetres podrien baixar clarament al centre de la setmana que ve. Arriben els primers dies de calor, però tot fa pensar que tornarem a tenir canvis de masses d'aire abans de tancar l'abril.