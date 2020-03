La méteo: els últims dies de març seran molt d'hivern

Aquest divendres ha començat amb més glaçades que ahir, ja no només al Pirineu, sinó fins i tot en algunes altres valls interiors. D'entre les temperatures mínimes d'avui destaquen (en ºC):

Sant Pau de Segúries, -2

Les Borges Blanques, 0

Olot, 0

Puigcerdà, 0

Guardiola de Berguedà, 0

Vic, 0

Girona, 1

Lleida, 2

Sabadell (Parc Agrari), 2

Barcelona, 9

Tarragona, 9

Al migdia la temperatura serà bastant semblant a la d'ahir, amb moltes màximes de més de 15 graus i molt poques que arribin a superar els 20. El cap de setmana l'ambient no canviarà gaire, però la setmana que ve sembla que el fred s'accentuarà.

Entre dimarts i dimecres una potent entrada d'aire fred provocarà un ambient de ple hivern al centre d'Europa, on la temperatura baixarà sota zero en ciutats com Berlín, Praga, Viena i Zagreb, i tot i que aquí aquesta fredorada tardana no arribarà amb tanta intensitat sí que cal esperar una baixada de la temperatura d'entre 2 i 4 graus en general, i fins i tot més marcada al Pirineu i en algunes comarques de Girona. Baixaran les temperatures de dia i les de nit, i cal esperar temperatures mínimes que arribin a baixar sota zero en força comarques interiors i prelitorals.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dimarts Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dimarts

Pel que fa a l'estat del cel, els pròxims dies seran de cel enterbolit o mig ennuvolat, i els núvols més espessos se situaran a la meitat est, sobretot a la costa i al prelitoral. No espereu per sortir als balcons o als terrats quan faci sol, perquè les clarianes seran intermitents. Entre diumenge i dilluns fins i tot hi haurà alguns ruixats irregulars, i tot i que les pluges més destacables sembla que tornaran a afectar el Pirineu i les Terres de l'Ebre, poc o molt acabarà plovent en molts més indrets.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes entre avui i diumenge al vespre Acumulacions de precipitació previstes entre avui i diumenge al vespre

La setmana que ve encara és molt incerta, però segurament els ruixats sobtats tornaran a aparèixer en alguns moments. Caldrà estar atents fins i tot a la possibilitat que la neu pugui arribar a cotes baixes: entre dimecres i dijous no és gens descartable que alguns ruixats puguin ser de neu amb una cota d'entre 500 i 1.000 metres. Precisament avui fa dos anys que una nevada molt tardana deixava el Tibidabo ben emblanquinat, com testimonia aquesta foto de l'observador Alfons Puertas.