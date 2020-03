La méteo: la primavera arrenca amb temperatures baixes

Matí de dijous més fred que els anteriors, ha glaçat en algunes valls del Pirineu i la temperatura fins i tot ha baixat algunes dècimes de grau sota zero en zones enclotades del prelitoral, com ara Vilobí d'Onyar. Aquest migdia l'ambient no serà gaire diferent del d'ahir: moltes màximes superaran els 15 graus però gairebé enlloc s'arribarà als 20. Ambient de març.

Aquesta matinada es produirà l'equinocci de primavera i quan faltin deu minuts per a les cinc entrarem oficialment a la nova estació, però res fa pensar que això s'hagi de notar de manera immediata. Una potent entrada d'aire fred marcarà l'inici de la primavera al centre i a l'est d'Europa. Al Mediterrani occidental aquesta fredorada no ens afectarà directament, però sí que provocarà una frenada del termòmetre: el cap de setmana la temperatura serà una mica més baixa i aquest ambient de final d'hivern es podria accentuar al voltant de dimarts que ve.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte

Avui el sol predominarà molt més que no pas els núvols, un fet que cal mirar d'aprofitar perquè és molt possible que els pròxims dies sigui més car de veure. Un bon consell per avui és intentar absorbir una mica d'aquest sol al balcó, a la terrassa o a la finestra. Circularan bandes de núvols prims i es formaran alguns núvols baixos a prop de mar, però en general les clarianes predominaran.

Demà serà un dia més variable i mig ennuvolat. Ja des del matí el cel estarà mig ennuvolat o enterbolit, tot i que els núvols seran menys espessos com més al nord-est. Demà no plourà però hi ha incertesa sobre si el cap de setmana podrien aparèixer alguns ruixats, els models de previsió difereixen encara en aquest aspecte.

651x366 La setmana que ve començarà amb una fredorada a l'est d'Europa La setmana que ve començarà amb una fredorada a l'est d'Europa

En tot cas és més probable que plogui diumenge que dissabte, i tant les Terres de l'Ebre com el Pirineu com sectors al voltant de l'Empordà són els indrets on és més fàcil que la pluja hi aparegui abans de dilluns. En general el temps serà variable i insegur, probablement no del tot ennuvolat durant el cap de setmana, però sí amb algunes estones amb més núvols que clarianes.

Encara és molt incert saber com s'acabarà el març, és probable que la setmana que el temps vagi canviant amb freqüència i que apareguin alguns ruixats sobtats típics de la nova estació, però és difícil entreveure a hores d'ara quins poden ser els dies més clars o quins els de més risc de pluja.