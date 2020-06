Continuen les pluges però la sensació d'estiu ja és a tocar

Aquest dijous ha començat amb una tongada de pluges intenses que afecta moltes comarques. Alguns xàfecs van fins i tot acompanyats de tempesta i descarreguen fort. La pluja durarà sobretot fins a mig matí, com més passin més les hores, els xàfecs s'aniran concentrant més a l'est. Avui no serà un dia totalment gris, a la tarda hi haurà grans clarianes, tot i que encara rebrotaran algunes tempestes més puntuals al Pirineu i Prepirineu, i en altres sectors del nord de Catalunya com el Ripollès, la Garrotxa o l'Empordà.

Aquestes són les pluges més abundants fins a dos quarts de nou del matí (en l/m2):

Constantí, 27

Riudecanyes 24

Reus, 20

Castellnou de Seana, 19

El Vendrell, 16

El Canós, 15

Tàrrega, 14

Les Borges Blanques, 12

Tarragona, 9

Solsona, 8

Barcelona, 7

Lleida, 6

Els núvols i la pluja faran que aquest migdia l'ambient torni a ser fresc per a l'època, al sud i a Ponent se superaran els 25 graus però en general la temperatura es tornarà a quedar força curta per ser ja la segona quinzena del mes de juny.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

La calor no trigarà. Demà el canvi de temperatura serà poc notori, però el cap de setmana el termòmetre farà un salt molt clar cap amunt. Diumenge la sensació tèrmica ja superarà els 30 graus en molts indrets, i la setmana que ve ens instal·larem en aquest ambient de ple estiu. La calor clarament estiuenca marcarà el tram final del juny, però no hi ha indicis de cap situació de temperatures extremes.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura d'avui i la de diumenge Diferència prevista entre la temperatura d'avui i la de diumenge

Demà i dissabte encara es repetiran alguns ruixats, seran en aquest cas xàfecs de tarda que afectaran sobretot punts del Pirineu, del Prepirineu i de la Catalunya Central, però demà no són descartables alguns ruixats curts també a Ponent, i a les Terres de l'Ebre. En canvi al voltant de Barcelona tot fa pensar que avui serà l'últim dia de pluja.

Dissabte a tres quarts de dotze de la nit començarà l'estiu, i tot apunta que el temps es posarà en sintonia amb la nova estació. A partir de diumenge entrarem en una etapa de dies de sol i ruixats molt escassos fins i tot en punts de muntanya. La setmana de Sant Joan s'entreveu de temps estable i amb un clar domini de la sensació d'estiu.