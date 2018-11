Demà a última hora tornaran les pluges en diverses comarques

Aquest dimarts ha començat amb un ambient més fred que ahir en moltes comarques interiors i del Pirineu. La temperatura ha tornat a baixar dels 10º de matinada. Entre les mínimes més baixes destaquen els 2º del Pont de Suert i els 3º de Puigcerdà. Al migdia l'ambient no serà gaire diferent al d'ahir, i les màximes fins i tot podrien ser una mica més altes en algunes comarques.

Avui serà un dia mig ennuvolat però en moltes comarques hi haurà més sol que no pas núvols. Avui no caldrà obrir el paraigua enlloc, com sí que passarà demà. Aquest dimecres a última hora reapareixeran les pluges a l'Empordà, a la Selva i esporàdicament en altres punts de la costa.

Aquesta no serà una tongada de precipitacions extensa, però a les comarques situades més a l'est de Catalunya entre demà a la nit i dijous s'hi podrien arribar a acumular més de 30 l/m2 en algun cas. Dijous també arribarà a ploure més tímidament en altres comarques de la costa i del prelitoral, especialment a les Terres de l'Ebre, però més enllà de les comarques de Girona els xàfecs no hi seran tan abundants ni protagonistes.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes entre demà a la tarda i dijous Acumulacions de precipitació previstes entre demà a la tarda i dijous

Divendres farà més sol, però de cara a dissabte i diumenge encara hi ha força incertesa en el pronòstic. No és gens descartable que a les comarques de Girona, a les Terres de l'Ebre i sobretot al País Valencià hi continuïn apareixent alguns ruixats. A la majoria de comarques, però, el més probable a hores d'ara és que el cap de setmana hi hagi més sol que núvols.

Atents a la temperatura perquè baixarà clarament a mesura que avanci la setmana, tot i que el descens no serà brusc sinó progressiu. Diumenge al migdia hi haurà entre 5 i 10 graus menys que avui, de manera que acabarem la setmana amb glaçades en força comarques i ambient de finals de tardor en general.