Méteo especial: canvi de temps el cap de setmana i possible temporal abans de la Puríssima

Aquest dimecres ha començat amb una estranya sensació de suavitat. L'entrada del vent de ponent ahir ja va fer que al migdia la temperatura s'enfilés per sobre dels 20 graus, i aquest matí el termòmetre en marcava fins a deu més que ahir en algunes comarques. Ahir, per exemple, el dia va començar amb 1º a Olot, avui a les 7 del matí n'hi ha via 11º. A Tarragona el dia ha començat amb uns escandalosos 17º, també deu més que ahir a primera hora.

El vent d'entre ponent i mestral s'anirà notant en molts moments del dia. No bufarà amb ratxes fortes en general, però sí amb cops que poden superar els 50 km/h. El front que ens ha creuat aquesta nit ha deixat pluges destacables al Pirineu Occidental. Destaquen els 11 l/m2 de Sort, els 7 de la Pobla de Segur, els 6 del Pont de Suert, els 5 de Tremp i els 4 de la Seu d'Urgell.

Avui els núvols se centraran sobretot al Pirineu i en algunes comarques de l'extrem nord com la Garrotxa i l'Alt Empordà. En aquest extrem nord-est de Catalunya o també al Rosselló no hi són descartables alguns xàfecs puntuals durant la tarda, però en general avui hi haurà més sol que núvols.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

Al migdia la temperatura no pujarà gaire més, sobretot a la costa. Avui no farà fred, però el vent a estones comportarà que la sensació tèrmica no sigui tan agradable com hauria de ser vist el termòmetre.

Els pròxims dies continuaran passant sistemes frontals però seran poc actius. Demà i divendres hi haurà estones de cel enterbolit o mig ennuvolat però no plourà. El pròxim canvi de temps destacable arribarà la nit de dissabte a diumenge. En aquest cas, sí que és probable que torni a ploure i a nevar al Pirineu, però també diumenge a la matinada i al matí és possible que s'escapin ruixats en moltes altres comarques. Caldrà precisar-ho els dies vinents, però en tot cas sembla que seria una tongada de pluges curta que afectaria sobretot diumenge, a la matinada o les primeres hores del dia.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per diumenge Acumulacions de precipitació previstes per diumenge

El cap de setmana la temperatura començarà a baixar. Ho notarem sobretot a partir de diumenge al migdia i de cara a dilluns. S'entreveuen canvis importants en l'inici de la setmana que ve, en què farà més fred, però sembla que la cosa més important podria ser l'aparició d'una gota freda al Mediterrani que generi pluges i un temporal marítim en alguns indrets. Encara falten molts dies, però diferents models preveuen que entre dimarts i dimecres podrien arribar pluges destacables i una situació de vent i mala mar.

Ara mateix les possibilitats més altes d'aiguats i de temporal dur se centren a les Balears i al sud del País Valencià, més que no pas a la costa catalana, però tot això caldrà anar-ho precisant a mesura que avancin les actualitzacions dels models de previsió. Per a molts l'interès principal serà saber si aquest possible mal temps afectarà el cap de setmana llarg de la Puríssima. Ara sembla poc probable que aquesta gota freda s'enquisti al Mediterrani durant gaires dies. La cosa més probable és que aquest mal temps ocupi bàsicament el centre de la setmana.