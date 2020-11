Dijous serà el dia més d'estiuet de la setmana però el cap de setmana revifarà la tardor

Aquest matí ha sigut bastant més fred que l'anterior. L'obertura de clarianes i la falta de vent han permès que l'aire fred s'hagi encaixonat més a les capes baixes de l'atmosfera que en dies anteriors. D'entre les mínimes d'avui destaquen (en ºC):

Das, -4

Sant Pau de Segúries, 2

Girona, 3

Olot, 3

Mollerussa, 3

Les Borges Blanques, 3

La Bisbal d'Empordà, 4

Lleida, 5

Manresa, 6

Falset, 7

Tarragona, 8

Tortosa, 10

Barcelona (Zoo), 13

Aquest migdia sense el mestral la temperatura es quedarà més curta que ahir a les Terres de l'Ebre i a Ponent, on les màximes van fregar o fins i tot superar els 20 graus. A la resta l'ambient no canviarà gaire, ambient suau però no tan clarament d'estiuet com el cap de setmana.

Avui el sol predominarà només amb alguns bancs de boira i núvols baixos en punts de la Catalunya Central que s'aniran desfent durant el matí. Demà augmentarà la humitat a la costa, i això afavorirà que a les Terres de l'Ebre, a la Costa Daurada i a la costa central el cel sigui més variable, o fins i tot tapat en alguns moments. Res fa pensar que arribi a ploure tot i l'augment dels núvols.

Els dies vinents hi haurà algunes pujades i baixades del termòmetre. Demà l'ambient canviarà poc, però dijous serà el dia amb més d'estiuet de la setmana, amb màximes que tornaran a superar els 20 graus en moltes comarques pròximes a mar i sectors de l'altiplà central. En canvi, a partir de divendres i durant el cap de setmana farà més fred, i sense que el temps s'hagi d'embolicar, la sensació de tardor serà més viva.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dijous Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dijous

El canvi de temps més destacable del que queda de setmana serà el pas d'un front entre dijous i divendres. No hi haurà pluges ni un augment gaire clar dels núvols, però entrarà aire més fred i el vent bufarà amb força a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre, on el cap de setmana començarà amb tramuntana puntualment forta, especialment al nord del cap de Begur. Aquesta entrada de vent fa pensar que, malgrat el temps estancat, la boira no s'instal·larà continuadament a Ponent durant els pròxims dies.

651x366 Cops de vent màxims previstos per dijous al vespre Cops de vent màxims previstos per dijous al vespre

A mesura que avanci el cap de setmana el vent afluixarà, i en general dissabte i diumenge s'entreveuen dies amb molt de sol. Avui els models de previsió han rebaixat les opcions que abans d'acabar el mes de novembre arribin pluges o nevades destacables. El canvi més important de la setmana que ve pot ser una entrada d'aire més fred que acosti la sensació d'hivern, una baixada progressiva del termòmetre que faria aparèixer glaçades en força comarques.