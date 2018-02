Dijous de ple hivern i amb ruixats de neu a cotes molt baixes

Tal i com estava previst les glaçades han reaparegut aquesta passada nit en moltes comarques, el vent ha mantingut alguns termòmetres a ratlla al Pirineu, però en conjunt el dia ha començat amb entre 3 i 6 graus menys que ahir a primera hora. A Olot aquesta diferència entre ahir i avui al matí ha arribat fins als 9 graus, i a Girona fins als 13. D'entre les mínimes més baixes d'aquest matí en destaquem:

Das, -7º

Puigcerdà, -6º

Artesa de Segre, -6º

Molló, -6º

Guardiola de Berguedà, -5º

Olot, -5º

Vielha, -5º

Vic, -4º

Girona, -4º

Manresa, -3º

Sabadell, 1º

Valls, 1

Barcelona (Raval), 5º

Tarragona, 5º

A la majoria de comarques la temperatura no ha tocat fons aquesta nit, sinó que probablement ho farà durant la pròxima matinada. El cap de setmana continuarà marcat per les glaçades a primera hora, però al migdia la temperatura s'anirà recuperant. Diumenge algunes màximes fins i tot arribaran als 15º. Per tant tenim per davant un cap de setmana de nits i matins de ple hivern, però migdies força agradables.

Aquesta tarda i vespre estarem molt pendents dels ruixats que es puguin formar a la Catalunya Central i en àmbits com el Vallès, la Selva i l'àrea metropolitana de Barcelona. Seran xàfecs sobtats i de poca estona però que podrien anar acompanyats de calabruix o de neu fins a cotes molt baixes. La cota de neu rondarà entre els 300 i 500 metres, però en una situació de xàfecs sobtats i intensos com aquesta, la neu granulada pot aparèixer a cotes encara més baixes.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a avui Acumulacions de precipitació previstes per a avui

540x306 Cota de neu aproximada prevista per a aquesta nit Cota de neu aproximada prevista per a aquesta nit

Demà encara hi haurà algunes nuvolades de tarda en aquests mateixos sectors, però el risc de xàfecs anirà a la baixa. Tenim per davant un cap de setmana amb molt del sol, fins i tot en punts de muntanya. Dissabte podria començar amb intervals de núvols en diverses comarques de Tarragona i alguns ruixats sobre el mar, però amb el pas de les hores el sol també s'anirà imposant en aquest sector.

540x306 Diferència entre la temperatura màxima prevista per a avui i la prevista per a diumenge Diferència entre la temperatura màxima prevista per a avui i la prevista per a diumenge

La setmana que ve el fred es reactivarà entre dilluns i dimarts, però les possibilitats d'una onada de fred siberiana han anat a la baixa amb les actualitzacions d'aquest matí dels mapes del temps. L'escenari més probable és el d'un ambient de ple hivern altra vegada, però sense temperatures més baixes de les que ja tindrem aquesta setmana. És bastant probable que el canvi de mes estigui marcat per un ambient més primaveral, però encara no hi ha prou garanties com per a descartar alguna altra irrupció freda important durant els deu primers dies de març.

Continua havent-hi bastantes opcions d'una tongada extensa de pluges i neu de cara a dimecres i dijous que ve. Probablement seran ruixats que cauran amb una cota de neu baixa, però encara és molt aviat per entreveure fins a quin punt. Caldrà seguir-ho.