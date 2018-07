Xàfecs sobtats a l'espera d'una onada de calor

Després de molts dies d'estancament, avui hi haurà alguns canvis en el temps. A partir del migdia descarregaran ruixats sobtats i localment forts al Pirineu Oriental i en diverses comarques de Girona. Els xàfecs més intensos afectaran punts del Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà o el Gironès, però també cal esperar estones curtes de pluja a la Costa Brava o en àmbits com el Vallès.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a avui Acumulacions de precipitació previstes per a avui

El canvi de temps arribarà acompanyat d'un canvi de vent. Avui la tramuntana es deixarà sentir moderada a l'extrem nord de la Costa Brava, i el mestral bufarà amb cops que poden superar els 50 km/h a les Terres de l'Ebre. Això farà que la situació marítima sigui més complicada que en dies anteriors, amb alguns trams de maror a la tarda. Avui a les platges probablement hi haurà més banderes grogues que ahir, sobretot al nord de la Costa Brava i a la Costa Daurada.

Aquest canvi de vent farà que la temperatura al migdia sigui una mica més suportable en general, tot i que no cal esperar un gran canvi en l'ambient. A l'Ebre i al Camp de Tarragona el vent de mestral farà que la temperatura es dispari respecte a ahir.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Demà encara hi haurà alguns intervals de núvols a l'est; no és descartable algun xàfec de tarda al Pirineu i a la Catalunya Central, però seran ruixats més aviat puntuals en tot cas. Dissabte hi haurà tempestes de tarda al Pirineu, algunes de les quals podrien ser puntualment fortes, però en general farà sol. Diumenge el temps també serà tranquil i els xàfecs de tarda al Pirineu aniran de baixa.

La setmana que ve estarà marcada per una situació de calor intensa que durarà com a mínim fins dijous. Els quatre primers dies de la setmana els termòmetres marcaran els valors més alts d'aquest any fins ara, amb temperatures que a Ponent arribaran fins als 40º en algun cas.