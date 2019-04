Dijous amb xàfecs dispersos que no s'allargaran els dies vinents

Les pluges de les últimes hores han estat molt abundants en alguns punts del Pirineu Occidental, especialment en cotes altes. Si sumem les precipitacions acumulades ahir i les que han caigut avui fins a les 7 del matí aquestes són algunes de les acumulacions més importants (en l/m2):

Espot (cota 2.500), 130

Torre de Cabdella, 75

Boí (cota 2.500), 51

Vielha, 43

Port del Comte, 30

El Pont de Suert, 26

Núria, 22

La Seu d'Urgell, 13

A Espot, a la cota 2.500, l'acumulació de neu entre ahir i avui supera els 35 cm, a Boí s'acosta als 20 cm. Lluny del Pirineu fins ara les precipitacions hi han estat molt més minses o inexistents. Aquest matí el front deixarà també xàfecs a Ponent i en punts de la Catalunya Central, i no és descartable algun xàfec puntual a la costa.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

A la tarda s'obriran clarianes, però també es formaran nous xàfecs i algunes tempestes, seran ruixats curts però intensos que un cop desenvolupats es mouran ràpid. Els ruixats de poca estona afectaran sobretot el Pirineu i Prepirineu, la Catalunya Central i alguns punts del prelitoral.

Demà farà més sol, quedaran intervals de núvols al Pirineu i en comarques del nord de Girona, però només descarregaran xàfecs puntuals al vessant nord del Pirineu i al voltant de la serra la de l'Albera. Al matí farà més fred, però al migdia la sensació tèrmica serà més alta. Demà el vent girarà a mestral i es deixarà sentir sobretot a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona.

El cap de setmana no hi haurà pluges ni nevades però sí algunes estones de cel mig ennuvolat o fins i tot tapat, sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona, tant dissabte a la tarda com especialment diumenge. La tramuntana i el mestral bufaran moderats al nord de la Costa Brava i a les Terres de l'Ebre.

Els dies vinents el termòmetre tendirà a pujar al Pirineu, però a la meitat est la temperatura es mantindrà a ratlla, sobretot els migdies. Molts termòmetres continuaran sense passar dels 20 graus, sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

Aquest mes d'abril amb pocs migdies càlids s'allargarà fins al final. No estem tenint un mes amb temperatures mitjanes baixes, però sí amb pocs migdies càlids si ho comparem amb anys anteriors. Un exemple, a l'aeroport del Prat aquest abril encara no s'ha passat dels 20 graus, i hi ha possibilitats que aquest llindar no se superi en els dies que queden. Si això passa seria el primer abril des del 1993 en què no s'arriba als 20 graus al Prat, el mes de març hi va haver sis migdies amb temperatura per sobre d'aquest valor. L'any passat va ser precisament rècord en sentit contrari, va haver-hi 14 dies en què la temperatura va superar aquest valor durant el quart mes de l'any, mai n'hi havia hagut tants des que es recullen dades a l'aeroport.