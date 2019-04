Dilluns de Pasqua amb ruixats dispersos

En conjunt avui serà una jornada molt ennuvolada, només amb algunes ullades de sol cap al Pirineu i Prepirineu occidental. A més, s’esperen ruixats febles i dispersos a qualsevol punt, si bé localment podran ser moderats i acompanyats de tempesta i de fang. Avançada la tarda les pluges s’estendran per les comarques de Girona, i també per la resta del litoral i el prelitoral. La cota de neu se situarà entorn dels 2.200 metres.

Les precipitacions també faran acte de presència a bona part del País Valencià i a les Illes, sobretot al sud d’ambdues zones. Caldrà estar atents a les comarques del sud de València i d’Alacant, on al llarg de les properes hores es podrien acumular entre 10 i 30 l/m2 més.

651x366 Probabilitat que s'acumulin més de 0,5 l/m2 de precipitació en 24 hores. / Model GFS - ARAméteo Probabilitat que s'acumulin més de 0,5 l/m2 de precipitació en 24 hores. / Model GFS - ARAméteo

El vent de gregal continuarà bufant amb cops superiors als 50 km/h a la línia de la costa i a zones elevades del litoral i del prelitoral, especialment fins a primera hora de la tarda. Es mantindrà el temporal de mar arreu, amb onades de més de 4 metres d’alçada a la Costa Brava i de més de 2,5 metres a la resta, segons adverteix el Servei Meteorològic de Catalunya.

La temperatura es mantindrà sense canvis significatius respecte a ahir. De nou, la majoria de valors voltaran entre 14 i 19 ºC, més baixos a l’Altiplà Central i al Pirineu.

Demà, diada de Sant Jordi, caldrà tenir un ull posat al cel. El dia començarà amb força núvols i encara amb alguns ruixats dispersos a qualsevol punt, més probables al centre i al nord del país. Amb el pas de les hores s’obriran clarianes per Ponent i el sud. Tot i això, a partir de migdia creixeran nuvolades a zones de muntanya de l’interior que descarregaran xàfecs i, coincidint amb l’arribada d’un front per l'oest, la nuvolositat tornarà a augmentar arreu i arribaran més pluges per les comarques de Lleida.

651x366 Precipitació prevista per demà / Model GFS - ARAméteo Precipitació prevista per demà / Model GFS - ARAméteo

Dimecres serà una jornada molt més tranquil·la, amb grans clarianes i només alguns ruixats a l'Alt Pirineu entre mig matí i mitja tarda. L’ambient serà més suau. Dijous arribarà un nou canvi de temps, però serà breu. Augmentaran els núvols i hi haurà alguns xàfecs a les comarques de l’interior. A partir de divendres, l’anticicló ens durà sol i un clar augment de la temperatura.