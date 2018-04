Dilluns amb més núvols però sense precipitacions

Aquest dilluns ens despertem amb valors que han pujat notablement. L'arribada dels núvols alts i el vent de garbí que ha bufat durant gran part de la nit a molts indrets, han fet que les temperatures mínimes d'avui siguin entre 2 i 8ºC més elevades que ahir segons l'indret. Pràcticament no ha glaçat enlloc. A continuació, us mostrem uns exemples dels valors més baixos d'avui:

Boí (2.500m): -1ºC,

Das 0ºC,

Vilobi d'Onyar 0ºC,

El Pont de Suert 1ºC,

Bagà 1ºC,

Barruera 1ºC,

Òdena 2ºC,

Gurb 2ºC,

Sort 2ºC,

Els núvols aniran en augment a mesura que vagin avançant les hores i els cels fins i tot podrien quedar coberts de cara a la tarda a la meitat sud i oest de Catalunya. Tot i els núvols, val a dir que no s'esperen precipitacions. Com a molt, hi ha la possibilitat de que apareguin quatre gotes mal comptades al vespre, cap a punts del Pirineu i Prepirineu de Lleida. Les temperatures avui seguiran en augment tot i els núvols.

540x306 Diferència de temperatures màximes d'ahir diumenge respecte avui dilluns / GFS 0.25º / ARA Méteo Diferència de temperatures màximes d'ahir diumenge respecte avui dilluns / GFS 0.25º / ARA Méteo

De cara a demà dimarts, s'espera una jornada amb força nuvolositat arreu ja des de bon matí. Però a diferència d'avui dilluns, a mesura que avancin les hores els núvols alts i mitjos s'haurien d'anar trencant i deixant pas a una tarda molt més assolellada a la meitat est del país. En canvi, a ponent i al Pirineu occidental haurem d'estar atents ja que podrien arribar ruixats a partir del migdia i es perllongarien fins al vespre. La cota de neu hauria de situar-se al voltant dels 1.800 metres. Les temperatures seguiran en augment, tant màximes com mínimes.

540x306 Precipitació acumulada prevista per dimarts 24h / GFS 0.25 / ARA Méteo Precipitació acumulada prevista per dimarts 24h / GFS 0.25 / ARA Méteo

540x306 Diferència de temperatures d'ahir diumenge respecte dimarts / GFS 0.25º / ARA Méteo Diferència de temperatures d'ahir diumenge respecte dimarts / GFS 0.25º / ARA Méteo

Finalment, a partir de dimecres i fins divendres, sembla que tindríem jornades més estables amb temperatures a ratlla, les que toquen per les dates. A partir de divendres, podria arribar un nou canvi de temps amb precipitacions abundants, coincidint amb el proper cap de setmana. Tot i això, falten molts dies i ja ho anirem concretant.