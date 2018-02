Dilluns de ple hivern amb xàfecs i neu fins als 200 metres

Avui era fàcil equivocar-se a l'hora de vestir, ahir al vespre l'ambient ja era bastant menys fred que els últims dies, i aquest dilluns a primera hora molts termòmetres marcaven entre 5 i 10 graus més que ahir. Som a les portes, però, d'una nova entrada sobtada d'aire fred que farà que avui a les comarques de l'est passi una cosa poc habitual: que al migdia la temperatura sigui més baixa que a primera hora. Entre avui i demà l'ambient tornarà a ser tan fred com la setmana passada.

Avui el pas d'una borrasca tornarà fer ploure i nevar en diversos indrets. No seran precipitacions extenses ni gaire continuades, però en força comarques de la costa, del prelitoral i de la Catalunya Central el paraigua hi farà falta tant al matí com a la tarda. Les pluges i nevades més abundants cal esperar-les en àmbits com el Maresme, la Selva, el Vallès, també a l'àrea metropolitana de Barcelona i a Osona, el Moianès i el Bages, però seran ben pocs els indrets que arribin a superar els 20 l/m2 al final del dia. Durant la matinada i primeres hores del dia ha plogut sobretot a l'Empordà, destaquen els 9 l/m2 de la Bisbal, els 7 de Torroella de Montgrí i els 6 de Verges.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a avui Acumulacions de precipitació previstes per a avui

La cota de neu baixarà en picat al llarg del dia, allà on les precipitacions hi continuïn caient al vespre ja hi nevarà gairebé fins arran de mar. Avui cal esperar que la neu agafi sobretot a partir dels 500 metres a la Catalunya Central i al Montseny, però a última hora probablement també cauran volves de neu en àmbits com la serra de Marina, Collserola i Montserrat. El Meteocat té actiu un avís per neu que afecta 15 comarques, la majoria comarques centrals.

540x306 Avís per neu de cara a aquest dilluns / METEOCAT Avís per neu de cara a aquest dilluns / METEOCAT

Demà i dimecres arribaran més fronts que faran nevar al Pirineu Occidental i mantindran el cel mig ennuvolat a la resta de comarques. Quan és més probable que reapareguin les pluges serà en l'inici del cap de setmana, amb el pas d'una nova borrasca que encara està bastant per definir i que en tot cas ja només deixaria neu al Pirineu.

540x306 Diferència entre la temperatura màxima d'ahir i la prevista per a avui Diferència entre la temperatura màxima d'ahir i la prevista per a avui

El fred marxarà bastant ràpidament al centre de la setmana. Dimecres al migdia ja hi haurà dos o tres graus més que avui en general, i a partir de dijous les màximes es dispararan per sobre dels 15 graus. Tot i l'inici molt hivernal, aquesta setmana no serà tan freda com l'anterior.