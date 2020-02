Dilluns primaveral per obrir una setmana en què també hi haurà dies freds

Aquest matí la pujada de la temperatura és molt pronunciada respecte a ahir. En molts indrets el termòmetre a primera hora marcava 3 o 4 graus més que ahir. A Girona aquest ascens en 24 hores ha arribat a ser de 9 graus. Aquesta pujada de la temperatura també es notarà al migdia, en què se superaran els 20 graus en uns quants llocs de la costa i del prelitoral en el dia més primaveral des del cap de setmana passat.

Al matí els núvols prims enterboliran molt el cel en algunes comarques de Girona, però amb el pas de les hores cada cop farà més sol. Avui el vent de garbí ja no bufarà com ahir a la tarda i vespre.

Però cal tenir en compte que la setmana tindrà moments molt hivernals. Les pròximes nits no seran fredes, però al migdia l'augment dels núvols sí que farà recular clarament la temperatura. Entre la temperatura màxima d'avui i la de demà fàcilment hi haurà entre 3 i 5 graus de diferència en moltes comarques de Girona i de la Catalunya Central. La baixada no serà tan marcada a la resta. Dimecres serà el dia més fred de la setmana: al migdia la temperatura quedarà poc per sobre dels 10 graus en molts casos, cosa que farà percebre un dia molt d'hivern en general, malgrat que de nit i a primera hora no hi haurà glaçades.

Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dimecres

Demà el dia arrencarà amb pocs núvols, però a la tarda el cel quedarà cada cop més tapat i començaran fins i tot a aparèixer alguns plugims al Pirineu oriental i en llocs alts de la Catalunya Central. Dimecres aquesta pluja fina intermitent s'estendrà per moltes comarques, i en alguns sectors del Pirineu fins i tot podria ploure i nevar amb més ganes. La cota de neu es mourà entre els 1.700 i els 2.000 metres en general.

Acumulacions de precipitació previstes per dimecres

Dijous quedaran intervals de núvols al matí, però les clarianes guanyaran terreny amb el pas de les hores. La segona part de la setmana el sol tornarà a predominar i la temperatura repuntarà clarament. El cap de setmana que ve es podria assemblar bastant al de la Candelera pel que fa a temperatures: és probable que es tornin a superar els 20 graus amb molta facilitat i que alguns termòmetres freguin fins i tot els 25. Tot i que els núvols faran que al voltant de dimecres notem fred al migdia, en general el panorama dels pròxims set dies dibuixa un hivern bastant tocat.