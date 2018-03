Dilluns amb xàfecs per encetar la setmana del primer tast de primavera

El pas d'un front està fent ploure en moltes comarques aquest matí, fins a les 8 del matí s'havien acumulat 4 l/m2 a Ulldemolins, 3 a Montblanc, 2 a Ascó i dècimes de litre a Amposta, a Reus i a Tarragona. Amb el pas de les hores el front anirà avançant cap a les comarques centrals i del nord, i tot i que arribarà a mullar el terra en molts indrets, només en àmbits com el Pallars i la Ribagorça hi haurà acumulacions que puguin arribar puntualment als 10 l/m2.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per aquest dilluns Acumulacions de precipitació previstes per aquest dilluns

Al migdia fins i tot s'obriran clarianes, però a la tarda arribarà un segon sistema frontal, que en aquest cas només deixarà precipitacions febles al Pirineu Occidental, i alguns xàfecs també a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. El vent de mestral es deixarà sentir moderat al sud de Catalunya i farà que al migdia la temperatura pugi més que ahir en aquest sector. En canvi al Pirineu i a les comarques de Girona avui el dia en general hi serà més fred que ahir.

Un dels trets importants d'aquesta setmana serà una entrada d'aire càlid que ens afectarà sobretot entre divendres i dissabte, és probable que el cap de setmana comenci amb temperatures de fins a 20º a la majoria de comarques, i algunes màximes fins i tot de 25º a Ponent, a les Terres de l'Ebre o a l'Empordà. Abans, però, entre demà i dimecres la temperatura recularà un parell o tres de graus, de nit i a primera hora augmentarà la sensació de fred.

540x306 Diferència entre la temperatura mínima d'avui i la prevista per a dimecres Diferència entre la temperatura mínima d'avui i la prevista per a dimecres

540x306 Diferència entre la temperatura màxima d'avui i la prevista per a dissabte Diferència entre la temperatura màxima d'avui i la prevista per a dissabte

Els dies vinents continuaran arribant més sistemes frontals, però la majoria deixaran pluges minses o inexistents. Demà a la tarda tornarà a nevar al vessant nord del Pirineu amb una cota de neu que fins i tot baixarà dels 1.000 metres a última hora. També s'escaparan alguns xàfecs a la Catalunya del Nord i a l'Empordà, però en general farà sol. Dijous un altre front arribarà més carregat de núvols, però el més probable és que deixi només pluges febles, sobretot a les comarques del sud i de l'oest.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a dimarts Acumulacions de precipitació previstes per a dimarts

De cara al cap de setmana probablement tindrem una altra tongada de sistemes frontals que mantinguin el cel variable i deixin algunes precipitacions. Encara és molt aviat per precisar com i quan plourà, però segurament seguiran sent fronts més actius al Pirineu Occidental i a Ponent que no pas a la costa.

Aquesta setmana el vent continuarà bufant com ja ha passat els últims dies. No hi haurà cap dia de ventades especialment fortes, però gairebé cada dia el vent d'entre ponent i garbí s'anirà deixant sentir. Aquesta pròxima nit el mestral arribarà a bufar amb ratxes de fins a 70 km/h a les Terres de l'Ebre i en alguns punts del Camp de Tarragona.