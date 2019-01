Dimarts més fred a l'espera d'una fredorada a partir de dijous

El vent ha afluixat i les boires s'han anat desfent. Tot plegat ha permès que aquesta nit hagi sigut gèlida en moltes comarques. D'entre les temperatures mínimes d'aquest matí destaquem:

Das, -7 ºC

Viella, -7 ºC

Pont de Suert, -4 ºC

Olot, -4 ºC

Vic, -4 ºC

Mollerussa, -4 ºC

Lleida, -4 ºC

Sant Pere Pescador, -3 ºC

Manresa, -3 ºC

Falset, -1 ºC

Sant Sadurní d'Anoia, -1 ºC

Igualada, 0 ºC

Cunit, 0 ºC

Tarragona, 0 ºC

Sabadell, 3 ºC

Barcelona (Zoo), 5 ºC

Ha glaçat fins i tot en punts de la costa. A Lleida des de finals de febrer de l'any passat que no hi glaçava tan fort. Tot i el fred d'aquest matí, al migdia la temperatura no serà gaire diferent de la d'aquest dilluns. Avui també farà sol i l'ambient es mantindrà més sec que les últimes setmanes. Com ja va passar ahir, avui el sol també lluirà fins i tot a Ponent.

El fred anirà a més els pròxims dies. Dijous la temperatura serà fins a 10 graus més baixa que avui al Pirineu, i en general una entrada d'aire fred provinent de l'Àrtic farà recular entre 3 i 5 graus més el termòmetre. La temperatura tocarà fons divendres, però les matinades del cap de setmana encara seran gèlides i amb glaçades gairebé arreu.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dijous Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dijous

El vent també serà un factor que augmentarà la sensació de fred. Aquest matí s'ha començat a deixar sentir amb cops de més de 50 km/h en diverses comarques del sud i fins i tot a Barcelona. Al Tibidabo aquest matí hi ha hagut un cop de fins a 59 km/h. A la tarda el mestral i la tramuntana aniran a més a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà. El vent bufarà especialment fort entre demà a la nit i dijous al matí, moment en què alguns cops de vent arribaran fins i tot als 100 km/h en aquests sectors. A mesura que ens acostem al cap de setmana el vent de nord anirà minvant.

540x306 Cops de vent màxims previstos per a demà a la tarda i al vespre Cops de vent màxims previstos per a demà a la tarda i al vespre

Pel que fa a l'estat del cel, res fa pensar en pluja com a mínim fins a mitjans del mes de gener. El canvi de temps dels pròxims dies començarà a reactivar les nevades al vessant nord del Pirineu a partir de mà, però tot fa pensar que de moment seran només precipitacions febles. A les Balears els ruixats seran més destacables de cara a dijous, i és probable que la neu es deixi veure en cotes molt baixes, fins i tot per sota dels 500 metres.

El cap de setmana podria nevar amb una mica més de ganes al vessant nord del Pirineu, però res fa pensar en precipitacions extenses ni tan sols a la serralada. Hi ha indicis que fan pensar que la segona part del mes serà més moguda en aquest sentit i que la neu es farà més protagonista a partir del dia 15.