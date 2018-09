Dimarts amb ruixats irregulars i risc d'aiguats puntuals

Dimarts altre cop amb pluges fortes en algunes comarques i aigua corrent pels carrers. Fins ara aquesta matinada les pluges més intenses han afectat punts del Penedès i del Garraf. Destaquen els 61 l/m2 que s'han acumulat fins a les 9 del matí a Cunit, la majoria caiguts en només una hora. L'aiguat ha provocat que diversos carrers quedessin inundats ja a primera hora. També en alguns barris de l'est de Barcelona la pluja ha provocat carrers inundats:

Bon dia #Cunit!! Quin bon aiguat estem patint! No us preocupeu, ja ens mullem nosaltres per portar-vos aquests videos! #InstaCunit @CunitTurisme @Montsecunit @jaumecasanas @laciutatbp pic.twitter.com/3SrSLCak9C