Dimarts amb ventades fortes i un fred que encara revifarà

El fort vent marcarà el temps d'aquest dimarts, especialment a mig matí quan s'entreveuen ratxes que puguin superar els 100 km/h en algunes comarques. El mestral bufarà amb cops forts sobretot en comarques prelitorals i costaneres de Tarragona, però en punts del Penedès, a l'Altiplà Central o fins i tot a Ponent hi podria haver cops de vent que també arribin als 80 o 90 km/h.

651x366 Cops de vent màxims previstos per aquest matí Cops de vent màxims previstos per aquest matí

Protecció Civil té activat el pla Ventcat a causa de l'avís del Meteocat que alerta de perill alt per vent en 7 comarques: el Baix Camp, el Priorat, la Conca de Barberà, l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Anoia i el Segrià. Amb un grau més baix de perill l'avís per ventades s'estén a moltes més comarques.

651x366 Avís de situació meteorològica de perill per vent per avui / METEOCAT Avís de situació meteorològica de perill per vent per avui / METEOCAT

A la tarda les ratxes no seran tan fortes, però el fort vent serà una tònica dels dies vinents. Gairebé cada dia d'aquesta setmana hi haurà moments en què el mestral arribarà a bufar amb ratxes de 60 o 70 km/h en comarques del terç sud, i de cara al cap de setmana fins i tot podria tornar a bufar amb cops de més de 100 km/h. En menor mesura el vent sec també serà una tònica en comarques més centrals i de Ponent, en canvi a l'Empordà no hi serà gaire protagonista.

Aquest dimarts ha començat amb força menys glaçades que en dies anteriors, però les baixes temperatures que hi ha a les cotes altes del Pirineu indiquen que la porta del fred continua oberta. Aquest dimarts ha començat amb -10 graus a la cota 2500 d'indrets com Espot i Boí. La pròxima nit tornarà a baixar la temperatura en general. Tot i que el vent evita temperatures gaire baixes de matinada, demà a primera hora el termòmetre marcarà 2 o 3 graus menys que avui en molts indrets, sobretot al Pirineu, a la Catalunya Central i en moltes comarques de Girona.

Demà serà un dia més hivernal que avui, però amb el pas de la setmana el fred s'anirà retirant. Durant la segona part de la setmana seguirà havent-hi pujades i baixades del termòmetre, però dissabte ja se superaran els 15 graus en diverses comarques, i en l'inici de la setmana que ve la temperatura podria fins i tot pujar una mica més. El tram central del desembre serà més suau, però encara és molt aviat per saber com arribarem a Nadal.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte

Avui hi haurà estones de cel enterbolit, però a mesura que avanci el dia les clarianes seran cada cop més protagonistes. Els ruixats de neu continuaran apareixent al vessant nord del Pirineu, però avui les nevades seran més minses que en dies anteriors. De matinada o demà a primera hora pot tornar a nevar fins a cotes baixes a la Vall d'Aran i al nord del Pallars.

Demà en general farà més sol que avui, però entre dijous i divendres arribarà una borrasca més activa que tornarà a tapar el cel. No hi haurà pluges extenses ni abundants, però tornarà a ploure a Ponent, a les Terres de l'Ebre i en algunes comarques de Girona. Les nevades tornaran a intensificar-se al Pirineu occidental, però aquesta vegada la cota ja no serà tan baixa, entre dijous i divendres la majoria d'hores es mourà entre els 1.200 i els 1.400 metres.

Entre ahir i aquesta nit ha arribat a ploure amb certes ganes en algunes comarques, destaquen els 11 l/m2 d'Alfarràs, els 9 del PN dels Ports, els 7 de Lleida o els 6 de Mollerussa i de les Borges Blanques.