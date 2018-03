Dimecres càlid a l'espera d'una baixada de la temperatura de fins a 10º

Aquest dimecres ha començat amb pinzellades de núvols prims a força comarques de l'est, que han provocat una albada rogenca i molt bonica en alguns casos. La matinada ha estat menys freda que la d'ahir, i en alguns punts de la costa la temperatura ja no ha baixat dels 10º. Aquest migdia serà un dels més càlids de la setmana, la temperatura s'enfilarà per sobre dels 20º a Ponent, a les Terres de l'Ebre i també en moltes altres comarques centrals i prelitorals. Avui serà un dia amb molt de sol, tot i que les bandes de núvols prims tornin a augmentar a la tarda.

Diferència entre la temperatura màxima d'ahir i la prevista per avui

De nit el pas d'un front deixarà nevades puntuals al vessant nord del Pirineu, i farà que demà l'ambient canviï clarament. Aquest dijous serà un dia més variable i mig ennuvolat, amb ruixats puntuals al Pirineu Oriental i en comarques com la Garrotxa. Al migdia la temperatura serà entre 3 i 5 graus més baixa que avui.

Divendres els termòmetres continuaran la tendència a la baixa, respecte les màximes d'avui la temperatura recularà 7º o 8º en moltes comarques interiors i del Pirineu, el canvi no serà tan fort a la costa. La massa d'aire fred afectarà sobretot el centre i oest de la Península, si us moveu per Espanya els dies vinents hi trobareu un ambient d'hivern. Dissabte la temperatura encara serà baixa per a l'època, però entre diumenge i dilluns les màximes tornaran a superar els 20º en molts casos.

Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de divendres

La baixada de temperatura de divendres i dissabte no anirà acompanyada d'un temps molt embolicat en general. Serà, en tot cas, durant la nit de divendres a dissabte quan els xàfecs s'estendran per més comarques, sobretot per punts de la meitat oest però també per alguns sectors de la costa i del prelitoral. Al Pirineu Occidental aquest front hi farà nevar fins i tot a les cotes més baixes durant la matinada de dissabte.

Acumulacions de precipitació previstes per divendres

Acumulacions de precipitació previstes per dissabte, sobretot de matinada

A mesura que avanci el cap de setmana les clarianes aniran guanyant terreny, diumenge predominarà el sol en general, i per dilluns cal esperar un nou canvi de temps que no arribarà segurament fins a última hora, bona part del dia hi haurà en tot cas un cel enterbolit.