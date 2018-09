Dimecres amb més sol que núvols i mala mar

L'augment dels núvols aquesta nit ha fet que el dia hagi començat amb temperatures bastant més altes que ahir, especialment a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on aquest matí el termòmetre marcava fins a 5 o 6 graus més que ahir en algun cas. Al migdia l'ambient serà bastant similar al d'ahir.

Avui serà un dia mig ennuvolat, amb núvols més compactes com més al sud i més esqueixats al Pirineu i a les comarques de Girona. Com més avanci el dia més sol farà. Aquesta nit ha plogut a les Terres de l'Ebre, però amb el pas del matí aquestes precipitacions aniran desapareixent. Fins a les vuit del matí s'havien acumulat 4 litres per metre quadrat als Alfacs, 4 també a Benicarló, i algunes dècimes de litre a Amposta. Les pluges seran molt més abundants al sud del País Valencià, on en comarques com la Safor i la Marina Alta les precipitacions podrien acumular més de 50 litres per metre quadrat en alguns casos. Ahir a la tarda un fort aiguat ja va descarregar fins a 59 litres per metre quadrat en poca estona a Benidorm.

Durant la nit el vent ha anat perdent força, però al llarg d'aquest dimecres encara es deixarà sentir moderat en alguns punts de la costa. El mar continuarà alterat bona part del dia, amb onades que poden superar els dos metres en alguns trams de la costa. Els pròxims dies el vent ja no serà protagonista i el mar es calmarà.

Del temps dels pròxims dies en destaquem sobretot la pujada de les temperatures. Entre demà i divendres el termòmetre es tornarà a enfilar clarament; divendres, dissabte i diumenge les temperatures tornaran a superar puntualment els 30 ºC a l'interior. No farà tanta calor com el cap de setmana passat, però l'ambient tornarà a ser molt d'estiu.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte

Probablement la sensació de tardor tornarà a partir de dilluns, i és possible que comencem l'octubre amb temperatures més baixes que avui o que ahir. Encara hi ha incertesa sobre si la setmana que ve serà plenament de tardor o simplement hi haurà temperatures similars a les d'ahir o avui, però en tot cas l'estiuet no durarà més enllà del cap de setmana.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dimarts que ve Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dimarts que ve

Pel que fa a l'estat del cel no hi haurà grans canvis durant la segona part de la setmana. A partir de demà el sol predominarà més, sobretot al sud de Catalunya, i el cap de setmana no hi haurà res més que algunes boires matinals i algunes bandes de núvols prims. És possible que les pluges reapareguin dilluns vinent, especialment a les comarques de la costa i del prelitoral. Caldrà seguir-ho però en les actualitzacions d'avui dels mapes del temps ha crescut força aquesta possibilitat.