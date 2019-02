Dimecres amb temperatures d'abril, si la boira ho permet

La novetat d'aquest matí és la boira, una boira que no ha aparegut en zones enclotades interiors com sol passar, sinó que s'ha format sobre el mar i que frega la costa, especialment a la Costa Daurada. Es tracta d'un fenomen habitual a la primavera, ja que, quan arriben les primeres entrades d'aire càlid i el mar encara és fred, el xoc de temperatura genera aquestes boires que en general no van més endins de la línia de la costa. Avui farà sol en general, però cal tenir en compte que en alguns moments la mala visibilitat pugui aparèixer arran de mar, tant al matí com al migdia.

651x366 Imatge d'aquest matí del canal de boira del satèl·lit Meteosat Imatge d'aquest matí del canal de boira del satèl·lit Meteosat

A primera hora ha tornat a glaçar en capitals com Lleida i Girona, aquest matí la inversió tèrmica ha tornat a ser forta en algunes comarques. Aquesta matinada el termòmetre marcava 0º a Sant Salvador de Guardiola, al pla del Bages, mentre que a Montserrat hi havia 14º. D'entre les mínimes d'avui en destaquem:

Das, -6º

El Pont de Suert, -3º

Girona, -2º

Olot, 0º

Vic, 0º

Lleida, 0º

Sant Pere Pescador, 0º

Tarragona, 5º

Tortosa, 5º

Terrassa, 7º

Barcelona, 9º

Al migdia farà calor com si fos el mes d'abril. Avui la temperatura màxima es dispararà per sobre dels 20º en molts indrets i puntualment algunes màximes saltaran fins i tot per sobre dels 25º. Cal tenir en compte, però, que arran de mar allà on aparegui puntualment la boira la temperatura baixarà sobtadament.

651x366 Temperatura màxima prevista per avui Temperatura màxima prevista per avui

Els dies vinents s'enretirarà una mica aquesta massa d'aire tan càlid. Això farà baixar la temperatura diürna fins a 5 graus entre avui divendres, però tot i això no tornarem a un ambient d'hivern a curt termini, sinó que simplement es normalitzarà la temperatura. A partir de demà entrarà vent de mestral per la vall de l'Ebre i bufarà tramuntana a l'extrem nord de l'Empordà, vent moderat, no pas fort.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de divendres Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de divendres

El fred més hivernal podria tornar la setmana que ve. Un canvi de temps al voltant de dimarts és probable que faci baixar la temperatura fins a 10º en moltes comarques i més de 15º al Pirineu. Aleshores, és probable que entrem en una nova dinàmica de temps, amb el pas de diversos fonts més actius que poc o molt aniran deixant alguns ruixats en diverses comarques, i que sobretot faran tornar la neu al Pirineu, especialment al sector occidental. Tot això no passarà fins dimarts. Els dies vinents, inclòs el cap de setmana, s'entreveuen amb ben pocs núvols.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dimarts Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dimarts

Avui precisament fa un any nevava en diferents comarques gairebé fins a cota zero i s'esperaven més nevades pels dies següents, en un context totalment oposat al d'aquest any.