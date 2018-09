Dimecres amb tempestes irregulars i localment fortes

El primer dia de curs escolar serà un jornada de temps molt canviant i amb la possibilitat que apareguin algunes tempestes localment fortes. Els mapes del temps canvien l'escenari d'una actualització a l'altra, però el més probable amb els mapes del temps d'avui és que les tempestes apareguin sobretot a la tarda, i especialment al Pirineu i a les comarques de Girona i a la Catalunya Central. No són descartables, però, xàfecs curts i més puntuals en altres indrets.

El Meteocat té actiu un avís de situació de perill per la possibilitat de pluges intenses que afecta la majoria de comarques. A la Selva, Osona i el Vallès Oriental el perill s'hi considera fins i tot alt de cara a la tarda.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a avui Acumulacions de precipitació previstes per a avui

Aquest temps insegur no impedirà que la calor i la xafogor siguin tan intenses com ahir, sobretot a la costa. Avui les màximes tornaran a superar els 30º en algunes comarques interiors, i la sensació de xafogor fregarà fins i tot els 35º en alguns punts de la costa. De cara al cap de setmana la xafogor baixarà una mica, però la temperatura continuarà sent molt d'estiu al migdia. La tardor encara és lluny, no hi haurà canvis de masses d'aire en els pròxims 7 o 8 dies.

540x306 Probabilitat en tant per cent que dissabte se superin els 5 l/m2 Probabilitat en tant per cent que dissabte se superin els 5 l/m2

El temps també serà més tranquil durant la segona part de la setmana. Demà només quedaran algunes restes de núvols a l'est i al Pirineu, però en general farà sol. Divendres a la tarda arribarà una massa de núvols que tornarà a tapar el cel en molts indrets, però no farà ploure en general. De cara al cap de setmana la previsió encara no és tan clara, però difícilment hi haurà una tongada de ruixats extensos.

El dia amb més inestabilitat del que ens queda de setmana s'entreveu dissabte, però per ara els models fan pensar que les tempestes que hi pugui haver afectaran sobretot el Pirineu i Prepirineu. Per ara tot fa pensar que la borrasca de dissabte afectaria sobretot les Pitiüses i el sud del País Valencià, on els aiguats podrien ser importants.