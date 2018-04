Dimecres ventós a l'espera d'una altra borrasca important

El dia ha començat amb alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu, que han deixat fins a 5 l/m2 a Vielha, 3 la Pobla de Segur, 2 a Sort i 2 al Pont de Suert. Amb el pas del matí s'han anat desfent, però a la tarda tornarà a ploure i nevar al vessant nord de la serralada. En general avui no farà falta el paraigua, aquest dimecres serà un dia amb grans clarianes. Matí amb temperatures més altes que ahir en conjunt, a la costa al migdia la temperatura fins i tot serà més alta que la d'ahir, però a l'interior i al Pirineu les màximes es quedaran 3 o 4 graus més curtes.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Un altre aspecte del temps a tenir en compte avui serà el vent, que si bé no bufarà amb ratxes fortes com el cap de setmana, sí que es deixarà sentir moderat en molts indrets, sobretot a l'est i en moltes comarques centrals. Aquest mapa indica els cops de vent màxims previstos per aquesta tarda, i com veieu en molts casos se superaran els 30 km/h, i en alguns indrets fins i tot hi haurà ratxes de més de 50.

540x306 Cops de vent màxims previstos per a la tarda d'aquest dimecres Cops de vent màxims previstos per a la tarda d'aquest dimecres

Demà el temps canviarà poc, en general farà sol i la temperatura serà més alta que avui en conjunt, però en canvi recularà una mica a la costa. Els canvis importants de temps arribaran el cap de setmana. Cada cop es va dibuixant amb més certesa la visita d'una pertorbació que, si bé ja farà augmentar els núvols a partir de divendres, deixarà pluges sobretot de cara a diumenge.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per dissabte Acumulacions de precipitació previstes per dissabte

Dissabte ja serà un dia molt insegur, amb núvols abundants i algunes pluges intermitents que sobretot afectaran les comarques de la meitat oest. El més probable és que sigui durant la nit de dissabte a diumenge, i especialment durant les primeres hores de diumenge, quan plogui amb més ganes i de forma més extensa. Encara hi ha incertesa en el pronòstic, però on és més probable que la pluja s'allargui bona part de diumenge és a les comarques de Girona. La cota de neu arribarà a baixar dels 1.500 metres a mesura que avanci el diumenge, però en general rondarà entre els 1.700 i els 2.200. Aquest cap de setmana els rius baixaran plens entre la pluja i el desglaç.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per diumenge Acumulacions de precipitació previstes per diumenge

El cap de setmana recularan clarament les temperatures màximes a causa dels núvols i la pluja, però no esperem la vista d'una massa d'aire especialment fred. Dilluns i dimarts en tot cas podrien ser dies amb més sensació d'hivern. A llarg termini no sembla que els primers dies de calor siguin a prop, els pròxims deu dies la temperatura probablement es mantindrà molt en la línia de les últimes jornades.