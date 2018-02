Dissabte inestable amb temperatures més baixes

Aquesta nit les boires han afectat gran part del prelitoral, valls interiors i fins i tot alguns trams del litoral català. Això ha provocat que les temperatures mínimes hagin quedat frenades i no hagin pogut baixar gaire més del que ho van fer ahir. Per tant, comencem un dissabte amb força suavitat tèrmica per tractar-se de mitjans de febrer.

Aquesta tarda arriben noves precipitacions

Al llarg del matí, els cels s'haurien d'anar tapant a la major part de Catalunya i ja abans del migdia podrien aparèixer els primers ruixats al nord de la Catalunya central, Pirineu i Prepirineu. Durant la tarda, la majoria d'aquestes precipitacions haurien d'anar viatjant de nord a sud, traslladant-se de les zones interiors cap a la costa i el prelitoral, especialment de Barcelona i Girona, on persistiran fins al vespre. No és impossible que alguna d'aquestes precipitacions pogués arribar també cap al litoral i prelitoral de Tarragona de cara a primeres hores de la nit. La majoria d'aquestes precipitacions haurien de ser entre febles i moderades, però no es descarta que localment pugui aparèixer algun nucli convectiu amb caràcter tempestuós enmig dels ruixats, preferentment al voltant del Prepirineu o nord de la Catalunya central, així com també entre el Baix Llobregat i el Baix Penedès, de cara al vespre o primeres hores de la nit.

540x306 Dissabte inestable amb temperatures clarament més baixes / Mapa de la precipitació acumulada per dissabte / Model GFS / Arameteo Dissabte inestable amb temperatures clarament més baixes / Mapa de la precipitació acumulada per dissabte / Model GFS / Arameteo

Quant al tipus de precipitacions, la gran majoria haurien de ser en forma líquida. La cota de neu, en un principi, hauria de situar-se sobre els 1.800 metres, tot i que de cara al vespre podria baixar fins als 900 o 1.000 metres al vessant nord del Pirineu occidental.

540x306 Dissabte inestable amb temperatures clarament més baixes / Mapa de ratxes de vent màximes previstes per la tarda de dissabte / Model GFS / Arameteo Dissabte inestable amb temperatures clarament més baixes / Mapa de ratxes de vent màximes previstes per la tarda de dissabte / Model GFS / Arameteo

De cara al vespre i sobretot a partir de la nit, el vent s'intensificarà als dos extrems de Catalunya amb ratxes que poden superar puntualment els 90 km/h. El mestral i la tramuntana seguiran bufant intensos durant gran part de la jornada de diumenge.

Diumenge més estable

540x306 Dissabte inestable amb temperatures clarament més baixes / Mapa de la diferència de temperatures mínimes per diumenge, respecte dissabte / Model GFS / Arameteo Dissabte inestable amb temperatures clarament més baixes / Mapa de la diferència de temperatures mínimes per diumenge, respecte dissabte / Model GFS / Arameteo

Diumenge al matí, el més destacable serà la notable baixada de les temperatures, degut al canvi de masses d'aire que ens haurà portat la línia frontal de dissabte. Tot i això, a primeres hores, encara podria quedar algun ruixat aïllat al voltant de la costa central amb tendència a desaparèixer ràpidament. La tendència és que el temps s'estabilitzi arreu a mesura que avanci el dia amb un panorama molt més assolellat però encara ventat als dos extrems del territori català. A la tarda podrien arribar alguns núvols prims, sense més importància. Les temperatures màximes podrien pujar un parell de graus en alguns indrets on estiguin afectats pels vents terrers.

Aquest febrer sembla que encara té alguna carta guardada...

De cara a la propera setmana, no sembla pas que hagi d'arribar la bonança de primavera, sinó tot el contrari. La majoria de models ens fan pensar que podríem estar davant de la possibilitat d'una situació d'aire fred continental procedent del centre d'Europa amb temperatures altre cop força baixes i ja veurem si amb precipitacions o no. En qualsevol cas, caldrà estar atents als diferents models de previsió de cara a les properes jornades ja que aquest hivern, sembla que encara no s'ha acomiadat.