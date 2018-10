Dissabte amb restes de núvols i encara alguns xàfecs

Durant la matinada encara ha plogut, de manera feble, a les comarques de Lleida, a les de Barcelona i a les del sud de Girona. Tot i això, els registres acumulats no tenen res a veure amb els forts aiguats d'ahir a les Terres de l'Ebre. Des de mitjanit i fins a les 8 d'aquest matí s'han recollit 6 l/m2 a Monells, Sabadell i Barcelona.

La situació meteorològica tendirà a millorar, però avui encara caldrà estar pendent del cel en algunes comarques. Les pluges de les comarques de Girona acabaran marxant durant el matí; en canvi, a les Terres de l'Ebre, al sud de Ponent i al Pirineu i Prepirineu occidental s'esperen ruixats fins al vespre, que seran localment forts i acompanyats de tempesta a l'extrem sud del país. A la resta el cel es mantindrà mig ennuvolat, si bé a la tarda les clarianes cada vegada seran més àmplies.

540x306 Precipitació prevista per avui / Model GFS - ARAméteo Precipitació prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

Al País Valencià encara es repetirà algun xàfec, sobretot a Castelló i entre el sud de València i el nord d'Alacant. A les Illes, de pluja, avui no se n'espera. Com a molt, poden caure quatre gotes mal comptades a Menorca. A la resta d'aquests sectors hi haurà clarianes.

Demà gairebé no plourà enlloc. Tan sols quedaran alguns ruixats residuals fins a primera hora de la tarda entorn de la serra d'Aitana. En conjunt, el sol guanyarà protagonisme, tot i que de matinada es formaran bancs de boira a l'interior.

540x306 La nuvolositat prevista per demà al matí / Model GFS - ARAméteo La nuvolositat prevista per demà al matí / Model GFS - ARAméteo

Amb tot, la temperatura mínima baixarà, però la màxima serà una mica més alta. Així, durant les hores centrals del dia el termòmetre s'enfilarà fàcilment a valors de 18 a 23 ºC.

Després de diverses setmanes sense fer-ho, a partir de dilluns l'anticicló ens afectarà de ple. Això vol dir que en general dominarà el sol, tot i que a les comarques de l'interior sovintejaran els bancs de boira matinal. A banda, com que les nits ja comencen a ser llargues (avui tindrem 10 hores i 54 minuts de llum), la temperatura mínima anirà baixant progressivament i l'ambient a primera hora del matí serà fresc, sobretot a mitjans de setmana. En canvi, els migdies seran més suaus.