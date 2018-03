Dissabte de ruixats i temperatures més baixes

El cap de setmana comença força assolellat després d’una nit serena. La nit ha tornat a ser força fresca o freda com l’anterior i al Pirineu han reaparegut les glaçades. Aquest dissabte, el cel s’hauria d’anar tapant d’oest a est i ja abans del migdia podrien aparèixer els primers ruixats cap al Pirineu, Prepirineu i meitat oest de Catalunya. La cota de neu voltarà els 1.200m al migdia, tot i que al Pirineu podria baixar fins als 600 o 700 metres si precipita fort.

540x306 Cota de neu prevista per dissabte / Model GFS 0.25 / Araméteo Cota de neu prevista per dissabte / Model GFS 0.25 / Araméteo

De cara a primeres hores de la tarda, serà quan ens creuarà el front fred. El cel hauria de quedar cobert a gran part del país i els ruixats s’estendran a moltes zones. Aniran progressant d’oest a est i guanyant intensitat cap al Pirineu i Prepirineu. La nevada pot ser destacable cap a alguns sectors occidentals de la serralada. De cara a la tarda, aquests ruixats podrien arribar fins al litoral i prelitoral de Tarragona i posteriorment Barcelona, ja més debilitats. No es descartable que de cara al capvespre, també poguessin arribar algunes gotellades o ruixats febles cap a la Costa Brava. És a dir, les zones més altes de Montserrat i el Montseny, podrien acabar enfarinades aquest vespre, així com molts altres sectors del Prepirineu i Pirineu, per suposat. A partir de migdia, el vent de ponent i mestral s’enfortirà a la meitat sud de Catalunya.

540x306 Precipitació acumulada prevista per avui dissabte / Model GFS 0.25 / Araméteo Precipitació acumulada prevista per avui dissabte / Model GFS 0.25 / Araméteo

De cara a diumenge, s’espera una jornada molt similar a la de dissabte. Les temperatures seguiran baixant progressivament, tant màximes com mínimes. Durant el matí, hauria de fer força sol a gran part de Catalunya. Serà a partir del migdia i primeres hores de la tarda, quan començaran a créixer de nou nuvolades a la meitat nord de Catalunya i haurien d’acabar descarregant ruixats, fins i tot no es descartable alguna tempesta, preferentment a les comarques de Girona i Barcelona. La cota de neu serà similar a la de dissabte, al voltant dels 800m. Mestral moderat a la meitat sud del país durant gran part de la jornada.

540x306 Precipitació acumulada prevista per diumenge / Model GFS 0.25 / Araméteo Precipitació acumulada prevista per diumenge / Model GFS 0.25 / Araméteo

Els propers dies...

Una nova invasió d’aire fred siberià, aquests dies, està afectant la zona nord d’Europa i seguim pendents per veure com evolucionarà aquesta massa d’aire tant freda. Els mapes sembla que cada cop van coincidint més en què una bossa freda en alçada baixarà de latitud i es situarà a la vertical de Catalunya entre dilluns i dimarts. Entre ambdós dies, sembla ser que podria ser el clímax de l’episodi quant a la barreja de fred i precipitació ens referim. Les precipitacions podrien ser força destacables al nord i est de Catalunya de cara a dilluns a la tarda, vespre i nit amb una cota de neu que devallaria dels 800 metres fins als 200 metres o puntualment per sota en el cas de que la precipitació fos intensa i persistent. Situació que s’haurà de seguir de molt a prop.

540x306 Cota de neu prevista per la nit de dilluns a dimarts / Model GFS 0.25 / Araméteo Cota de neu prevista per la nit de dilluns a dimarts / Model GFS 0.25 / Araméteo

Sembla ser que a partir de dimecres, la massa d’aire més freda i seca guanyaria clarament la partida. Tot i que això pot semblar positiu perquè ja no comportaria problemes de neu, per a l’agricultura podria ser un episodi crític. Segons el calendari astronòmic, tot i anar directes cap a la primavera, la meteorologia no voldrà seguir els patrons, doncs es veuen ben bé cinc o sis dies posteriors a l’entrada freda, que podrien ser també molt freds. No s’entreveu cap entrada càlida posterior que pogués evitar glaçades com si va passar a finals del passat Febrer. S’haurà d’anar seguint aquesta situació de molt a prop.