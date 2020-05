Dissabte amb ruixats i tronades intermitents en moltes comarques

Aquesta nit les pluges s'han concentrat sobretot a Ponent, després que durant la tarda i vespre d'ahir afectessin especialment punts del Pirineu i Prepirineu. D'entre les pluges acumulades entre les 8 del matí d'ahir i les 8 d'avui en destaquen (en l/m2):

Els Alamús, 40

Golmés, 36

Pantà de Riba-roja, 32

Ascó, 29

Tàrrega, 27

Mollerussa, 25

Les Borges Blanques, 21

Lleida, 21

Guardiola de Berguedà, 20

La Seu d'Urgell, 18

Cada cop hi ha més observatoris de les Terres de l'Ebre i de Ponent que ja han acumulat més pluja aquest any que en anys anteriors sencers. A Ascó, per exemple, aquest 2020 ja s'hi han acumulat 359 l/m2, en tot l'any passat en van caure 316, i el 2017 no es va arribar ni a 300, van ser 289. A Lleida, els 249 d'enguany també s'acosten molt ja als 291 de tot l'any passat.

Avui els ruixats intermitents continuaran durant tot el dia. Al llarg del matí seran més puntuals i aïllats, però a partir del migdia tornarà a ploure amb ganes, fins i tot amb tempesta en algun cas. Els models de previsió fan pensar que aquesta tarda els xàfecs més forts afectaran sobretot un grup de comarques centrals i prelitorals, àmbits com el Vallès, el Penedès, l'atiplà central, l'àrea metropolitana de Barcelona o el Camp de Tarragona. Tot i que pot arribar a ploure gairebé a qualsevol comarca, en general els ruixats seran més forts en comarques centrals i del sud que no pas al nord. Al voltant de l'Empordà és on menys risc de xàfecs hi haurà avui.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

Demà el temps no millorarà gaire, però sí que disminuirà la inestabilitat. Els ruixats seran més puntuals i menys abundants que avui, però el cel es mantindrà mig ennuvolat o fins i tot tapat, especialment en comarques de la meitat est. Els ruixats sobtats i de poca estona afectaran diverses comarques de la Catalunya Central i punts del prelitoral o de la costa. Pluges més minses.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per demà Acumulacions de precipitació previstes per demà

Dilluns el temps serà més agradable, cada cop farà més sol. A la tarda encara podrien aparèixer ruixats més puntuals al Prepirineu i a la Catalunya Central, però serien fenòmens aïllats. La primera part de la setmana que ve estarà marcada per un temps tranquil i amb molt de sol. Avui els models de previsió han fet disminuir les opcions que els ruixats tornin de forma extensa a partir de dijous, l'escenari més probable és un tram final de maig en què s'estronquin les pluges i s'encadenin uns quants dies de sol.

Pel que fa a la temperatura, aquest dissabte serà un dia encara una mica més fresc que ahir, a la Costa Brava el vent de gregal bufarà amb cops de fins a 50 km/h, cosa que reforçarà encara més la sensació de fred.

Amb el pas dels dies la sensació de preestiu tornarà clarament. Demà el termòmetre ja es començarà a enfilar al Pirineu i en algunes comarques de l'oest, i com més avanci la setmana que ve més pujarà la temperatura. Entre dimecres i dijous és molt possible que ja reapareguin les temperatures de fins a 30 graus en comarques interiors i prelitorals. L'escenari més probable a llarg termini és un tram final del maig amb molt de gust d'estiu.