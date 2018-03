Diumenge inestable amb ruixats de tarda a l'espera de fred de cru hivern

Aquest diumenge comença força assolellat després dels ruixats d'aquest dissabte que van deixar 13 l/m² a Horta de Sant Joan, 9 a Gandesa o 6 a Maials, al Segrià. La nit ha estat força freda i l'arribada d'una primera massa d'aire fred ahir a la tarda s'ha reflectit en les mínimes d'aquest matí, que han baixat entre dos i quatre graus.

Al llarg del dia d'avui, el cel s'hauria de tapar a la meitat nord del país pel creixement de núvols convectius perquè tindrem molt d'aire fred en altura (uns –30 ºC a 5.500 metres). Abans del migdia ja podran aparèixer els primers ruixats cap al Pirineu i Prepirineu, i durant la tarda i el vespre podrien arribar fins al litoral sud de la Costa Brava i també residualment cap al nord de la costa central. No es descarta que vagin acompanyats de tempesta i localment en forma de calamarsa o neu granulada. La cota de neu voltarà els 700 metres, tot i que podria baixar fins als 600 o 500 si precipités amb forta intensitat i persistència. A la resta de Catalunya s'espera una jornada estable amb sol, però el vent de mestral serà el protagonista a la meitat sud del territori. Les temperatures seguiran en descens.

540x306 Cota de neu prevista per dilluns matinada / GFS 0.25 / ARA Méteo Cota de neu prevista per dilluns matinada / GFS 0.25 / ARA Méteo

Setmana d'enrenou

Tot demà i fins dimarts a la matinada, com ja fa dies que anunciem, s'espera el clímax de l'episodi pel que fa a barreja de precipitació i fred. Especialment entre demà al migdia i dimarts a la matinada sembla que serà quan podrien haver-hi més precipitacions, que serien barrejades amb molt aire fred a les capes altes de l'atmosfera. Tot sembla indicar que la bossa freda ens passarà pràcticament per la vertical de Catalunya i formarà una petita baixa davant la costa catalana. Això ens fa pensar que la barreja de l'aire més humit i càlid del Mediterrani amb l'aire fred centreeuropeu de les capes altes pot gestar un xoc de masses d'aire important i hi ha una possibilitat força elevada que aquest fet, juntament amb una petita baixa davant la costa catalana, acabi provocant precipitacions intenses.

540x306 Precipitació acumulada prevista per dilluns 24h / GFS 0.25 / ARA Méteo Precipitació acumulada prevista per dilluns 24h / GFS 0.25 / ARA Méteo

540x306 Precipitació acumulada prevista per dimarts 24h / GFS 0.25 / ARA Méteo Precipitació acumulada prevista per dimarts 24h / GFS 0.25 / ARA Méteo

En principi això passaria a les comarques de Girona i Barcelona, i ara mateix sembla que les de Tarragona i Lleida podrien quedar-ne força al marge. La cota de neu serà un altre factor clau que caldrà seguir. D'entrada començarà al voltant dels 600 o 800 metres, però al llarg de la tarda i del vespre ja es desplomaria fins als 400 o 500 metres, especialment a les comarques de Girona. De cara a la nit i matinada seguirien les precipitacions, amb una cota de neu que podria continuar baixant fins als 200 metres o puntualment per sota. Aconsellem que es vagi seguint el pronòstic molt acuradament, ja que petits moviments d'última hora de la bossa freda poden fer-lo variar completament.

El fred pot provocar danys greus a l'agricultura

Sembla que a partir de dimecres la massa d'aire més fred i sec guanyaria clarament la partida. Tot i que això pot semblar positiu perquè ja no comportaria problemes pel que fa a mobilitat per neu, per a l'agricultura podria ser un episodi crític. Segons el calendari astronòmic, tot i anar directes cap a la primavera, la meteorologia no voldrà seguir els patrons, ja que es veuen ben bé tres o quatre dies posteriors a l'entrada freda que podrien ser també molt freds. No s'entreveu cap entrada càlida posterior que pogués evitar glaçades com sí que va passar a finals d'aquest Febrer. S'haurà d'anar seguint la situació de molt a prop.