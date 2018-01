Diumenge insegur abans d'una setmana tranquil·la i menys hivernal

El front, que va arribar amb puntualitat dissabte al vespre, ens ha acompanyat al llarg de la nit i la matinada. Les precipitacions han fet acte de presència a la majoria de comarques, per bé que en conjunt han estat de caràcter feble. Les més actives, tal i com s'entreveia, s'han concentrat en trams de la Costa Central, la Costa Brava i altres punts del nord-est.. Les més febles han descarregat a Ponent i al sud.

La neu ha tornat a visitar el Pirineu i algunes valls com la Cerdanya s'han tornat a llevar amb una capa fina de neu nova. També s'ha vist una mica de neu en localitats com Gombrèn, la Seu d'Urgell o Baix Pallars, entre d'altres.

A Llagostera o a la Bisbal d'Empordà s'han totalitzat 12 litres per metre quadrat, també 12 en forma de neu al Puig Sesolles (Montseny), 9 al Prat de Llobregat Vallromanes o Palamós, 8 al barri del Raval de Barcelona, 6 a Artés, 5 a Mediona o 1 litre a Tremp i Lleida.

Els xàfecs s'han anat retirant de matinada i a primeres hores tan sols s'escapaven precipitacions a l'entorn de Menorca i al nord del Cap de Creus.

Diumenge insegur

Aquest diumenge no acabarà de fer net a causa de la presència d'aire fred en altura. Els núvols s'aniran trencant al llarg del matí i donaran pas a estones de sol en alguns sectors, especialment a la costa i en punts de l'interior, però es mantindran cap al nord i el nord-est, on es preveu que tornin a descarregar xàfecs puntuals a partir del migdia. Les precipitacins afectaran sobretot el Pirineu, el Prepirineu, algunes zones de l'interior de les comarques gironines, l'entorn del Montseny o punts dels Vallès i el Maresme. També podria ploure, o nevar feblement, a l'entorn dels Ports i el Maestrat. La cota de neu oscil·larà al voltant dels 1000 m.

El sol guanyarà protagonisme al País Valencià i es mantindrà la variabilitat a les Illes, on no s'hi descarta algun xàfec entre el nord de Mallorca i Menorca.

Setmana amb més vent i menys fred

La setmana ens aportarà major estabilitat atmosfèrica, si més no pel que fa a les opcions de veure ploure o nevar, a causa de l'aproximació de l'anticicló de les Açores. Dilluns es llevarà amb capes de núvols baixos i boira a moltes comarques de l'interior, també hi haurà núvols en punts de la costa, però la tendència serà que es vagin trencant i que hi hagi més estones de sol que avui. A la tarda i el vespre arribaran núvols prims per l'oest procedents d'un front poc actiu.

Entre dimarts i dimecres notarem força el vent de ponent i mestral i la temperatura pujarà de forma clara als migdies. Després d'una pausa de cara a dijous, el vent podria tornar a guanyar protagonisme entre divendres i el cap de setmana.

Ara per ara, fora del nord del Pirineu, no s'entreveuen possibilitats de veure ploure a set dies vista.

540x306 Diferència entre la temperatura màxima de diumenge i dimecres / GFS (ARA.CAT) Diferència entre la temperatura màxima de diumenge i dimecres / GFS (ARA.CAT)