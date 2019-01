Diumenge passat per aigua a l'espera de la fredorada

Aquest diumenge comença amb cels coberts a gran part de Catalunya i precipitacions que són més intenses com més a prop del litoral ens trobem. Això ha fet que els núvols aquesta passada nit, impedissin el refredament nocturn i les temperatures mínimes han pujat entre 2 i 5ºC arreu del país. Només ha glaçat lleugerament en algunes valls pirinenques i zones de l'altiplà central. El més destacable durant la jornada d'avui seran les precipitacions, que ja han deixat quantitats superiors als 10 litres/m2 en molts indrets, entre els quals en destaquem (dades en litres/m2, fins les 09h del matí):

Gavà, 12

Sant Boi de Llobregat, 11

Montserrat, 11

PN del Garraf, 11

El Prat de Llobregat, 10

Vacarisses, 9

Hostalets de Pierola, 8

Llagostera, 6

Al llarg de la jornada d'avui, esperem que les precipitacions es mantinguin al litoral i prelitoral central i nord, sent persistents en aquests sectors fins a primeres hores de la tarda. Localment es podrien superar els 30 litres/m2 en alguns indrets costaners.

540x306 Probabilitat de què es superin els 20 litres/m2 aquest diumenge / GFS 0.25 / ARA Méteo Probabilitat de què es superin els 20 litres/m2 aquest diumenge / GFS 0.25 / ARA Méteo

Tot i això, seran precipitacions d'anar fent, no esperem xàfecs de gran intensitat ni tempestes. Al llarg de la tarda, per ponent, cara sud del Pirineu i terres de l'Ebre, deixarà de ploure i fins i tot, es podrien obrir grans clarianes. Cap a la costa i al prelitoral, les precipitacions aniran minvant progressivament i sobretot de cara al vespre tendiran a desaparèixer coincidint amb l'entrada del vent de gregal i tramuntana en molts sectors de la costa. Amb tot, les temperatures màximes avui quedaran clarament més curtes que les d'ahir a la costa i al prelitoral, mentre que al pla de Lleida on ahir van tenir boira, avui pujaran lleugerament.

540x306 Diferència de temperatures màximes previstes per avui diumenge, respecte ahir dissabte / GEFS 0.25 / ARA Méteo Diferència de temperatures màximes previstes per avui diumenge, respecte ahir dissabte / GEFS 0.25 / ARA Méteo

540x306 Cota de neu prevista per aquesta tarda de diumenge / GFS 0.25 / ARA Méteo Cota de neu prevista per aquesta tarda de diumenge / GFS 0.25 / ARA Méteo

La cota de neu a hores d'ara volta els 1000 metres, però tindrà tendència a pujar de cara a la tarda fins als 1.400 metres aproxidament. La nevada fins a un quart de 9 del matí, ha deixat gruixos poc importants al Pirineu, en general entre 2 i 5 cm, com és el cas de la Cerdanya.

Bon dia!!!! Ens llevem a -2,8 a #lamolina i aquesta matinada cap les 6 ens ha caigut una enfarinada d’uns 4cm #meteo #324eltemps pic.twitter.com/wNxjYW3Pw7 — Àlex Van der Laan (@alexmegapc) 20 de gener de 2019

De cara al vespre i sobretot a la nit, coincidint amb la retirada de les precipitacions, el vent de gregal s'intensificarà a molts trams de la costa amb ratxes que podrien superar localment els 50 o 60 km/h. Aquest vent precisament, serà l'encarregat d'emportar-se els núvols durant la propera nit.

540x306 Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda i nit de diumenge / GFS 0.25 / ARA Méteo Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda i nit de diumenge / GFS 0.25 / ARA Méteo

Com evoluciona la fredorada de la setmana entrant?

Els últims models ens rebaixen un pèl l'intensitat màxima del que probablement hagués estat el pic màxim de fred al voltant de dimecres i dijous. Malgrat tot, s'entreveu una setmana de rigurós hivern. Temperatures que estaran bastant per sota de la mitjana climàtica del mes de Gener i sobretot el més destacable de l'episodi, sembla que serà la nevada al Pirineu, que podrà deixar gruixos de neu molt abundants al vessant nord, on d'altre banda, convé molt. A la resta del país, esperem bàsicament un ambient força sec i molt ventós en general, que incrementarà la sensació de fred.

Hi ha algunes opcions de veure neu en cotes baixes, però que s'hauran d'anar precisant al llarg de la setmana que ve i en principi, haurien de ser fenòmens anecdòtics i locals que no haurien de comportar problemes. Una d'aquestes opcions, seria el vespre de la nit de dilluns, on la neu ja podria devallar fins als 500 o 600 metres amb alguns ruixats que es podrien formar al voltant del prelitoral i litoral central, però sobretot, el vespre i la nit de dimarts a dimecres, quan ens entraria el pic màxim de fred en alçada i els models ens donen també ruixats altre cop al voltant de la costa i prelitoral i també a les terres de l'Ebre, amb una cota de neu que podria baixar fins els 200 o 300 metres tant sols.

540x306 Precipitació prevista pel proper dimarts al vespre / GFS 0.25 / ARA Méteo Precipitació prevista pel proper dimarts al vespre / GFS 0.25 / ARA Méteo

540x306 Precipitació prevista pel proper dilluns al vespre / GFS 0.25 / ARA Méteo Precipitació prevista pel proper dilluns al vespre / GFS 0.25 / ARA Méteo

540x306 Cota de neu prevista per la matinada de dimarts a dimecres / GFS 0.25 / ARA Méteo Cota de neu prevista per la matinada de dimarts a dimecres / GFS 0.25 / ARA Méteo

S'haurà de seguir de ben a prop les actualitzacions dels models i a mesura que vagi avançant la setmana, anirem precisant més el pronòstic.